Elles sont des reines de leurs scènes musicales respectives, et elles reprennent toutes les deux Céline Dion sur des albums qui sortent ces jours-ci. Entrevue avec la chanteuse country Guylaine Tanguay et la grande dame du jazz montréalais Ranee Lee.

Émilie Côté La Presse

Après avoir repris des chansons de Ginette Reno, Guylaine Tanguay consacre un album à l’œuvre de Céline Dion dans le cadre de sa série À ma façon. Entrevue avec celle qui réussit son pari : être reconnue pour son talent de chanteuse au delà du country.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Guylaine Tanguay pour la sortie de son album en hommage à Céline Dion.

Comme le dit si bien Guylaine Tanguay à Claudette Dion dans le spectacle-lancement virtuel de son 17e album, offert dès ce vendredi : « Il faut avoir du front tout le tour de la tête pour chanter Céline au Québec. »

C’est néanmoins ce que Guylaine Tanguay ose pour le deuxième album de sa série À ma façon. « Que Céline revienne dans ma vie alors que je vais avoir 50 ans, ce n’est pas un hasard, confie-t-elle. Elle m’a toujours accompagnée et elle m’a donné du gaz pour avancer. »

Comme la cadette de la famille Dion, la chanteuse aux racines country a grandi dans un milieu modeste. « Le premier 33 tours de Céline que j’ai eu, c’était comme de l’or. J’avais eu en cadeau un tourne-disque, avec un radiocassette et un micro, et je hurlais du Céline dans ma chambre. Mes frères n’étaient plus capables ! »

Guylaine Tanguay a appris à chanter avec Céline Dion en tentant d’atteindre les mêmes notes qu’elle, mais son idole lui a surtout permis de rêver.

Céline et moi avons trois années de différence. Je chantais déjà quand elle a commencé. Pour moi, qui vivais à Girardville, un petit village au Lac-Saint-Jean, rêver de devenir une chanteuse professionnelle était presque irréel. Comment voulais-tu que j’y accède ? Nous n’avions pas d’argent, nous ne connaissions personne dans le showbusiness. Guylaine Tanguay

Guylaine Tanguay a eu des embûches et a pris plus de temps que la diva de Charlemagne avant de trouver « son » René Angélil, mais cela fait près de 25 ans qu’elle peut compter sur Carl Bazinet, qui a été – comme ce fut le cas pour Céline et René – son imprésario avant de devenir son amoureux.

Neuf chansons en français

Sur les 11 chansons choisies par Guylaine Tanguay sur Céline – À ma façon, on en compte 9 en français. « Nous sommes beaucoup dans le vieux Céline, en plus de quelques hits qu’on ne pouvait pas écarter. Mes souvenirs les plus forts de Céline sont dans ses débuts. »

Guylaine Tanguay a surtout choisi des ballades, dont Ce n’était qu’un rêve, Mon ami m’a quittée, L’amour existe encore ou D’abord, c’est quoi l’amour.

Guylaine Tanguay reprend Céline Dion davantage en retenue qu’en exubérance. Notamment sur My Heart Will Go On et The Power of Love, où la chanteuse montre néanmoins toute la justesse et la puissance de sa voix.

On fait remarquer à Guylaine Tanguay que les pièces Incognito et D’amour ou d’amitié se prêtent particulièrement bien aux arrangements country. « Avec Incognito, ça se passe tellement ! », opine Guylaine Tanguay.

Dans son interprétation, elle ne voulait surtout pas imiter Céline Dion, mais il fallait trouver sa zone de confort. « La première journée, j’en donnais trop. J’étais comme trop énervée et je voulais tout donner. Le lendemain, je me suis assise au lieu d’être debout pour être plus calme. J’ai juste assumé que je n’avais rien à prouver. »

Finalement, Guylaine Tanguay est enchantée du résultat. « C’est la première fois que j’aime réécouter ma voix. À 50 ans, il était temps ! »

Guylaine Tanguay a en effet une voix d’or. Ce n’est pas un hasard si ses fans lui ont demandé au début de la pandémie de reprendre Ginette Reno, Céline Dion et de grandes chansons françaises (qui feront l’objet du troisième et dernier album de sa série À ma façon).

Le soutien de Claudette Dion

Le spectacle-lancement de Céline – À ma façon, qui sera en ligne pendant 10 jours, est animé par nulle autre que Claudette Dion, avec qui Guylaine Tanguay devait rencontrer Céline Dion pour la première fois (avant que la star n’annule des spectacles en raison de spasmes musculaires).

Ce sera partie remise, mais pour Guylaine Tanguay, « avoir le go » de Claudette Dion – comme elle l’avait fait avec Ginette Reno – était important. En fait, c’est comme si elle obtenait aussi la bénédiction de Céline.

Claudette Dion fait partager par ailleurs de précieux souvenirs à Guylaine Tanguay pendant le spectacle-lancement. Elle raconte entre autres le moment où sa mère, Thérèse, s’est assurée auprès de Céline qu’elle aimait vraiment René Angélil.

Une chanteuse, point

Comme Céline Dion, Guylaine Tanguay est réputée pour son professionnalisme. Tous vous diront que travailler avec elle est agréable. « Ce que je veux, ce n’est pas du succès, c’est du respect », dit-elle souvent.

Guylaine Tanguay a un autre souhait maintenant qu’elle reprend des classiques de Céline Dion. « M’affirmer comme chanteuse, et pas juste comme chanteuse country. »

Qu’on se le tienne pour dit.

Le spectacle-lancement virtuel de Céline – À ma façon est disponible du 6 au 16 mai. La tournée sera présentée à l’automne un peu partout au Québec, dont les 18 et 19 novembre au Casino de Montréal.

Ranee Lee : « Céline est intouchable », quoique…

Ranee Lee sortira le vendredi 13 mai un album intitulé Because You Loved Me, qu’elle présentera aussi au Monument-National dans le cadre du Festival de jazz. Et dire que la chanteuse de 79 ans a refusé (plusieurs fois même !) de réinterpréter des chansons de Céline Dion…

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE La chanteuse Ranee Lee, lors d’une prestation à Montréal en 2013

« Céline est intouchable, lance-t-elle. Il n’y a qu’une seule Céline. »

Quand Ranee Lee s’est fait proposer par Jim West de son label Justin Time de faire un album de reprises de Céline Dion façon jazz, elle a refusé. Plusieurs fois !

La grande dame de la scène jazz croyait que son refus était sans équivoque, mais elle a cru au projet quand elle a vu le collectif Snarky Puppy il y a trois ans en spectacle à New York. L’énergie du groupe, son émotivité et sa fusion de plusieurs styles… « Je sentais enfin les arrangements », raconte-t-elle.

Si reprendre Céline Dion est très intimidant, Ranee Lee a relativisé les choses.

PHOTO MICHAEL SLOBODIAN, FOURNIE PAR L’ARTISTE La chanteuse jazz Ranee Lee

Des chansons sont des chansons. Ce sont des histoires sur des mélodies. L’interprétation est propre à chacun. Ranee Lee

Ranee Lee raconte qu’elle et Céline Dion – respectivement membre et compagnon de l’Ordre du Canada – se sont déjà croisées à la fin des années 1980 lors d’un téléthon. Sinon, elle se rappelle que René Angélil lui a déjà lâché un coup de fil pour solliciter ses services comme choriste.

Comme Céline Dion, Ranee Lee a perdu l’homme de sa vie et son grand complice professionnel, Richard King, emporté par un cancer en 2018. « C’est une perte continuelle… J’ai beaucoup d’empathie pour Céline. C’est difficile de faire le deuil d’une personne avec qui nous sommes aussi impliqués dans plusieurs aspects de notre vie. »

« Richard est toujours avec moi d’esprit. Il est ma muse. Je sais qu’il serait ravi de ce projet. »

« C’est pourquoi j’ai intitulé l’album Because You Loved Me, souligne Ranee Lee. Cela a aussi guidé le choix des chansons. Je pense à lui en chantant chaque mot. » Notamment dans My Heart Will Go On, The Power of Love et All By Myself, souligne-t-elle.

Quelques surprises

Comme nous le disions plus tôt, Ranee Lee voulait que les arrangements de ses réinterprétations s’inspirent du groove Snarky Puppy. Elle a confié cette tâche au pianiste et réalisateur Taurey Butler. En outre, la chanteuse a pu compter sur ses musiciens de renom, dont le bassiste Dave Watts, le batteur Jim Doxas, le guitariste Carlos Jiménez et la violoniste Kate Bevan-Baker, qui fait un superbe solo sur Nature Boy.

Pourquoi on retrouve Nature Boy, grand classique de Nat King Cole ? Il faut savoir que Céline a repris cette pièce sur son album A New Day Has Come, sorti en 2002. C’était en fait la chanson boni. « J’ai grandi avec cette chanson. Le solo de Kate me fait pleurer. Comme le solo de Dave sur The Prayer », signale Ranee Lee.

Sur cette reprise du duo de Céline Dion avec Andrea Bocelli, Ranee Lee confie que chanter en italien a été un défi comme ç’a été le cas quand elle a chanté en français sur Je crois, qu’elle a mixée avec… The House of the Rising Sun des Animals ! « J’y voyais des ressemblances et je me suis permis cette liberté. »

Et ça marche ! Sinon, on craque pour sa version upbeat d’All By Myself avec une touche latine. I’m Alive fait aussi mouche en format jazz.

Un spectacle et des tableaux

Avec Because You Loved Me, Ranee Lee sort son 14e album avec la maison de disques montréalaise Justin Time. L’artiste de 79 ans – née à Brooklyn et Montréalaise depuis 1970 – a été plutôt active pendant la pandémie. Elle s’est produite lors de l’édition automnale spéciale du dernier Festival de jazz et elle a donné quelques spectacles à l’Upstairs.

Ranee Lee présentera le spectacle Ranee Lee Swings Céline Dion au Festival de jazz sur la scène du Monument-National le 9 juillet. « J’ai plein d’idées pour le spectacle. »

Aussi peintre à ses heures, Ranee Lee ajoute qu’elle a fait un tableau pour chaque chanson de Because You Loved Me. Pour All By Myself, elle a peint un flamant rose en noir. Elle fera sans doute un vernissage dans une galerie, annonce-t-elle par ailleurs.

Dire qu’elle a failli refuser de toucher à l’univers de Céline.