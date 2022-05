Accusé d’homicide

Le rappeur The Kidd Creole condamné à 16 ans de prison

(New York) Le rappeur The Kidd Creole, l’un des membres fondateurs du célèbre groupe de rap Grandmaster Flash and the Furious Five, a été condamné mercredi à 16 ans de prison pour l’homicide d’un sans-abri à coups de couteau à New York en 2017.