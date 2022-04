« Eh bien oui, nous y revoici encore. » Céline Dion a annoncé vendredi qu’elle devait reporter sa tournée européenne en raison des mêmes problèmes de santé qui l’avaient contrainte à repousser, l’automne dernier, ses concerts en résidence à Las Vegas.

Marc-André Lemieux La Presse

Dans une vidéo de trois minutes publiée sur l’internet dans laquelle elle apparaît triste et résignée, la chanteuse a révélé qu’elle souffrait encore de spasmes musculaires et qu’elle était dans l’impossibilité d’offrir sa série de concerts outre-Atlantique, prévue du 25 mai au 24 septembre. Ces représentations se tiendront maintenant du 24 février (Prague, République tchèque) au 4 octobre 2023 (Helsinki, Finlande).

Rappelons qu’au départ, la portion européenne du Courage World Tour devait s’ouvrir au printemps 2020. Pandémie oblige, elle avait été déplacée une première fois.

Les multiples reports ont forcé l’annulation de certaines représentations.

Dans des messages identiques livrés en français comme en anglais, Céline Dion indique qu’elle se sent « quand même un peu mieux ».

« Mais c’est sûr que ça ne va pas assez vite, et c’est super frustrant pour moi, déclare-t-elle entre deux soupirs. Mes médecins me suivent, je reçois des traitements, mais j’ai toujours des spasmes musculaires. »

La diva de Charlemagne indique qu’elle fait du mieux qu’elle peut pour reprendre la forme « dès que possible ». Elle attend d’être « en pleine forme, en pleine santé », pour remonter sur scène et pouvoir « donner 100 % d’elle-même ».

« Car c’est ce que vous méritez », ajoute-t-elle.

La maison de disque de Céline Dion, Sony Music, n’a pas souhaité commenter la nouvelle.

Contacté par téléphone, le directeur musical de Céline Dion depuis 2015, Scott Price, a déclaré qu’il était heureux qu’au final, la majorité des concerts aient été remis et non annulés.

« Je pense surtout à Céline, qu’elle prenne tout le temps dont elle a besoin pour se rétablir. Je serai là pour elle quand ce sera le temps », a ajouté le pianiste.

Réaction mitigée des fans

Cette annonce a provoqué des réactions mitigées au sein des fans de Céline Dion, nous indiquent divers regroupements d’admirateurs à travers le monde, dont The Dion Family et Celine Dion Holland. Bien qu’ils soient attristés et frustrés, la plupart continuent de soutenir l’interprète de My Heart Will Go On. Ils espèrent qu’elle retrouvera la forme pour livrer ses spectacles.

Ils reprochent toutefois à l’équipe de gérance de l’artiste son manque de communication. En d’autres termes, ils n’ont pas apprécié le silence radio des six derniers mois concernant ses activités professionnelles.

Fidèle admirateur néerlandais de Céline Dion, Mathias de Groot avait conservé ses billets pour aller voir son concert au Ziggo Dome d’Amsterdam, aux Pays-Bas, mais cette fois, il demandera un remboursement.

« À cause de tous ces reports, je suis moins confiant et moins excité à propos du spectacle, nous explique l’homme de 35 ans. Mais bien entendu, la santé de Céline prime sur tout. »