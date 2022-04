L’excellent duo montréalais Milk & Bone lance ce jeudi une nouvelle chanson, une première depuis trois ans.

Josée Lapointe La Presse

Dans Bigger Love, on retrouve l’électropop intelligent et accrocheur qui a fait la marque de Laurence Lafond-Beaulne et Camille Poliquin depuis leurs débuts en 2015 avec Little Mourning.

Milk & Bone avait ensuite sorti Deception Bay en 2018, et leur plus récente production est l’EP DIVE en 2019, réalisé en collaboration avec Alex Lustig.

Le duo a accumulé plus de 75 millions de téléchargements sur les plateformes d’écoute en ligne depuis sa formation, reçu le Juno de l’album électronique en 2019 et fait des tournées au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Les deux musiciennes ont aussi écrit des musiques pour le Cirque du Soleil et pour deux films de Podz, Mafia Inc. et King Dave.

La chanson Bigger Love a été composée à Los Angeles avec le producteur Micah Jasper (ELIO, Rebecca Black, Slayyyter).