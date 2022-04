On ne se trompe jamais avec Spiritualized, puisque Jason Pierce peaufine depuis plus de 30 ans un rock aérien et épique sans être ampoulé. On le constate encore dès Always Together With You, grandiose morceau d’ouverture d’Everything Was Beautiful : la montée est lente, soignée, et mène tout naturellement à un refrain qui éclate comme une fine pluie de mélodies dominée par des chœurs féminins.

Alexandre Vigneault La Presse

Ce mouvement d’élévation perpétuel ne nous quitte jamais vraiment avec Spiritualized. Même sur un morceau plus terrestre comme Best Thing You Never Had, où, tout au fond d’un mur de son percé de cuivres, émerge un riff rock n’ roll qu’on aurait pu entendre chez les Rolling Stones.

La griffe de Jason Pierce est si forte qu’il peut tout s’approprier – folk nocturne, rock psychédélique, traits country soul, réminiscences shoegaze – et toujours sonner comme lui-même. Il transporte tout au-delà de ces esthétiques pour construire des morceaux amples, ornés d’une aura presque… spirituelle. Même dans les moments les plus « dépouillés » (Crazy) ou les plus chargés (The A Song – Laid in Your Arms).

Everything Was Beautiful ne détonne pas dans le parcours de Spiritualized, dont l’univers sonore s’enrichit et s’étend sans cesse sans que son principal architecte ressente le besoin d’afficher des ruptures de style radicales pour se donner l’impression de progresser. Dire qu’on sait à quoi s’attendre avec ce groupe ne signifie toutefois pas qu’on sait exactement ce qu’on découvrira d’un disque à l’autre, sinon du rock mélodique d’une rare élégance et capable de s’affranchir de la gravité. Celle de la terre comme celle des choses terrestres.

Spiritualized sera au Théâtre Corona le 19 septembre.

