Kaytranada ajoute sa touche à Out of Time, de The Weeknd

Le producteur et DJ montréalais Kaytranada ajoute sa touche au succès Out of Time du chanteur torontois The Weeknd, sorti plus tôt cette année.

Simon Chabot La Presse

Les deux artistes canadiens viennent de publier un mini-album composé de quatre pistes, qui comprend la version originale de Out of Time parue sur l’album Dawn FM, mais aussi trois autres déclinaisons de la pièce, dont une version instrumentale et une autre plus courte pour la radio, où apparaissent des basses plus profondes et des percussions plus actives. Dans sa nouvelle incarnation, Out of Time semble destinée aux pistes de danse.

Après une apparition remarquée au festival Coachella plus tôt ce mois-ci (où il a d’ailleurs joué Out of Time), The Weeknd amorcera la première partie de sa tournée After Hours Til Dawn à Toronto le 8 juillet. La tournée qui devait d’abord commencer en février prévoyait un arrêt à Montréal en mars, mais aucune nouvelle date n’a pour l’instant été annoncée pour la métropole.

PHOTO AMY HARRIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS The Weeknd au festival Coachella, en Californie. Le Torontois amorcera la première partie de sa tournée After Hours Til Dawn à Toronto le 8 juillet.

Pour sa part, Kaytranada prendra part au Piknic Électronik les 19 et 20 mai prochains. Après quelques autres prestations en Amérique du Nord, il se produira en Europe, en juin.