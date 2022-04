Importante nouvelle dans le milieu de la musique : c’est la compositrice Ana Sokolovic qui remplacera Walter Boudreau comme directrice artistique de la Société de musique contemporaine du Québec.

Josée Lapointe La Presse

Née à Belgrade en 1968 et basée à Montréal depuis 1992, Ana Sokolovic est une figure importante de la musique contemporaine au Canada et dans le monde. Elle est la quatrième compositrice d’opéras la plus jouée au cours de la dernière décennie selon Operabase. Créé en 2011, son opéra Svadba, un chœur a cappella de six voix de femmes, a été interprété plus d’une cinquantaine de fois.

Walter Boudreau, qui était en poste depuis 1988, avait annoncé qu’il prenait sa retraite à l’automne 2021 après 33 ans à la barre de la SMCQ. Il en était le troisième directeur artistique depuis sa fondation en 1966, après Serge Garant et Gilles Tremblay.

« Les mots me manquent pour exprimer la joie et l’honneur de succéder à une figure aussi emblématique que Walter Boudreau, a déclaré Ana Sokolovic dans un communiqué envoyé mercredi matin. Depuis 1966, la SMCQ anime et marque le paysage musical du Québec en faisant rayonner nos créateurs de chaque génération tant auprès des mélomanes que des jeunes publics. Nous avons aujourd’hui une belle et large communauté de talents, que ce soit au niveau des nouvelles technologies, de la diversité, de l’interdisciplinarité et de la recherche… Comme hier, mais avec les défis d’aujourd’hui et ma vision de l’avenir, je veux faire écho à la pluralité des savoirs, des approches et des expressions artistiques. »

Pour la présidente du conseil d’administration de la SMCQ, Anik Shooner, il est clair qu’Ana Sokolovic a tout ce qu’il faut pour relever ce défi avec brio.

« Apportant une vision originale et innovante, Mme Sokolovic possède une expérience à la fois diversifiée, interdisciplinaire et tout à fait singulière pour réaliser avec maestria la mission artistique de la SMCQ, a déclaré Anik Shooner. Je suis très heureuse de cette nomination et impatiente d’œuvrer à ses côtés au rayonnement de notre institution. »

Ana Sokolovic entrera en poste le 1er juillet, le temps de faire la transition avec son prédécesseur, qui ne tarit pas d’éloges envers elle.

« C’est avec le sourire aux lèvres et l’âme en paix que je laisse les rênes à Ana Sokolovic après 33 saisons, toutes magnifiques !, écrit Walter Boudreau. Compositrice de grand talent et femme remarquable en tous sens, je suis persuadé qu’elle saura marquer de “son” empreinte la SMCQ en relevant avec panache et doigté les nombreux défis qui l’attendent. »