En voyant les premières images de la guerre en Ukraine, les membres du groupe Simple ont eu « envie de faire quelque chose pour aider ». Ce mardi, ils lancent un nouveau clip, Wake Me Up (When This Nightmare's Over), afin d’amasser des fonds pour le peuple ukrainien.

Véronique Larocque La Presse

Le vidéoclip suit une famille ukrainienne qui tente de survivre alors que son pays est envahi par des soldats russes.

« L’idée de réaliser cette vidéo est née de discussions avec notre ami et réalisateur Jensen Noen. Nous avons pu ressentir à quel point les événements en Ukraine étaient importants et personnels pour lui et c’est à partir de là que le concept de la vidéo a émergé », explique le groupe québécois, dans un communiqué.

Les acteurs et actrices que l’on voit dans le clip signé Jensen Noen, de même que toute l’équipe technique, sont originaires de l’Ukraine.

Toutes les sommes générées par les visionnements sur YouTube seront remises au Fonds d’urgence de l’UNICEF pour l’Ukraine. Le groupe s’engage aussi à verser une partie des recettes des billets vendus dans le cadre de sa tournée actuelle à la cause, grâce à sa propre fondation, la Fondation Simple Plan.

Wake Me Up (When This Nightmare's Over) est le troisième extrait de l’album Harder Than It Looks, qui paraîtra le 6 mai prochain. Il s’agit du sixième opus de Simple Plan.