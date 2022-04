Envy of None

Alex Lifeson trouve sa muse

Quatre ans après la fin de Rush et deux ans après la mort de son batteur et ami Neil Peart, Alex Lifeson est de retour en selle. À 68 ans, le chevalier de l’Ordre du Canada et membre du Temple de la renommée du rock’n’roll aurait pu choisir de se la couler douce en jouant au golf – il en raffole. Mais la musique l’a rappelé à l’ordre pour l’amener là où on ne l’attendait pas, dans l’audacieux sillage tracé par la jeune chanteuse Maiah Wynne.