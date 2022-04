Un certain souvenir est un spectacle hommage à Michel Louvain disparu il y a un an.

La première montréalaise d’Un certain souvenir reportée

La sixième vague de la COVID-19 frappe encore et bouscule l’agenda culturel. La première médiatique du spectacle en hommage à Michel Louvain, Un certain souvenir, qui devait avoir lieu le jeudi 14 avril au Cabaret du Casino de Montréal a été reportée au 10 mai prochain, a appris La Presse.

Luc Boulanger La Presse

« Un des quatre artistes sur scène, Suzie Villeneuve, a malheureusement contracté la COVID-19, ce qui nous oblige à annuler cette représentation », a déclaré mercredi matin la production, par voie de communiqué.

Par contre, les autres représentations à Montréal sont maintenues, mais avec seulement trois interprètes sur scène.

Ce spectacle hommage au chanteur disparu il y a un an déjà réunit aussi Joëlle Lanctôt, Bryan Audet et Matthieu Lévesque pour célébrer le parcours, la mémoire et le répertoire de l’interprète de La dame en bleu. Il aurait célébré ses 65 ans de vie artistique cette année.

Joël Legendre signe la mise en scène et la direction artistique d’Un certain souvenir. Avec ce spectacle, il veut poursuivre la « grande histoire d’amour » qui a uni Louvain et son public.