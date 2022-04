3rd Secret, c’est le nom du tout nouveau projet mené discrètement par Krist Novoselic, Kim Thayil et Matt Cameron, trois poids lourds de la scène grunge des années 90.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Le super-groupe composé du bassiste de Nirvana, du guitariste et du batteur de Soundgarden — Cameron tape aussi sur les peaux avec Pearl Jam — s’articule autour de la chanteuse Jillian Raye, qui collaborait déjà avec Novoselic au sein du groupe indie-folk Giants in the Trees.

3rd Secret est complété par le guitariste Bubba Dupree et la choriste Jennifer Johnson, également membre occasionnelle de Giants in the Trees. Le nouveau groupe est justement monté sur scène samedi dernier au Musée de la culture populaire de Seattle pour y jouer quelques-unes des 11 pièces de l’album dans un concert-surprise.

L’album homonyme de 3rd Secret, qui a été lancé à partir du 9 avril sur une poignée de plateformes de diffusion, se veut un recueil de pièces tantôt folk, tantôt rock, la signature caractéristique de la guitare de Thayil s’harmonisant merveilleusement bien avec la voix chaude de Raye.

Selon le magazine New Musical Express, l’enregistrement a été réalisé en trois sessions d’enregistrement distinctes. Le mixage du disque a toutefois été entièrement confié à Jack Endino, complice de longue date de Nirvana et Soundgarden — Endino a par ailleurs enregistré trois pièces, en plus d’appuyer Nate Yaccino pour cinq autres chansons. Les trois autres morceaux ont été enregistrés par Erik Friend, un autre ancien collègue de Novoselic avec Giants in the Trees – le musicien joue par ailleurs des claviers sur deux chansons, Dead Sea et Rhythm of the Ride.

Réalisé de façon entièrement indépendante, le disque n’a pas encore été lancé en format physique.