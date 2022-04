Michel Rivard soulignera ses 50 ans de carrière avec un spectacle-anniversaire baptisé Le tour du bloc, dont la tournée s’amorcera en janvier 2023.

Laila Maalouf La Presse

Cet évènement musico-théâtral rassemblera 10 musiciens sur scène à son côté — choristes, claviers, instruments à vent et même le fameux Flybin Band (Sylvain Clavette, Rick Haworth et Mario Légaré) — et revisitera les chansons marquantes de sa vie.

L’auteur-compositeur-interprète amorcera cette tournée à Longueuil et Brossard, avant de s’arrêter à Montréal, les 27 et 28 janvier, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Il poursuivra ensuite ses spectacles dans une vingtaine de villes du Québec, jusqu’à la fin de mars 2023.

Michel Rivard donne en ce moment les dernières représentations de sa tournée L’Origine de mes espèces. Il est notamment attendu ce samedi à Laval, puis à Québec et Rivière-du-Loup (fin mai et début juin), avant de conclure cette série de spectacles les 14 et 15 juin, aux Francos de Montréal.

Il participera par ailleurs ce printemps à la tournée du spectacle-hommage soulignant le centième anniversaire de naissance du chansonnier français Georges Brassens, Les Polissons de la chanson-Un hommage à George Brassens, avec Ingrid St-Pierre, Luc De Larochellière, Valérie Blais et Saratoga. Le spectacle clôturera les Francos, le 18 juin.

Michel Rivard fera également partie cet été de la distribution de Sainte-Marie-la-Mauderne, une pièce de théâtre tirée du scénario du film La Grande séduction, de Ken Scott, où il interprète Germain Lesage, un « gentil maniganceux » prêt à tout pour sauver sa ville. La pièce prendra l’affiche le 23 juin, pour tout l’été, au Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme.