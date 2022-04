Un premier album live pour Miley Cyrus

À l’orée de ses 30 ans, la chanteuse Miley Cyrus a lancé vendredi un premier album live en carrière. Intitulé Attention : Miley Live, l’enregistrement compte 20 chansons, dont les nouvelles Attention et You, mais aussi d’anciens succès et des reprises comme Jolene de Dolly Parton et Like a Prayer de Madonna.