Place aux 64es prix Grammy : du strass et des paillettes, des numéros percutants et, surtout, de talentueux artistes récompensés pour leurs accomplissements. La musique a été célébrée en grand, dimanche soir. Retour sur quelques moments forts.

Marissa Groguhé La Presse

Les grands gagnants : Jon Batiste, Olivia Rodrigo et Silk Sonic

PHOTO MARIO ANZUONI, REUTERS Olivia Rodrigo

Le musicien Jon Batiste était l’artiste le plus cité de ces prix Grammy, ayant la possibilité de terminer la soirée avec 11 prix. Il l’a finalement emporté quatre fois lors du pré-gala, notamment pour la trame sonore du film de Pixar Soul, mais a surtout fini la soirée avec le plus grand honneur : le prix du meilleur album de l’année grâce à We Are. Olivia Rodrigo s’est aussi démarquée, dimanche, avec trois victoires lors du grand gala. Il n’a pas été surprenant de la voir monter sur scène pour recevoir le Grammy de la meilleure nouvelle artiste. L’artiste de 19 ans, nommée (à sept reprises) pour la première fois cette année, a aussi remporté le prix du meilleur album vocal pop, pour Sour. Elle a également battu Justin Bieber, Billie Eilish, Brandi Carlile et Ariana Grande dans la catégorie de la meilleure prestation pop solo, grâce à la chanson Drivers License. Le duo formé de Bruno Mars et d’Anderson.Paak, Silk Sonic, a également tiré sa carte du jeu. La chanson Leave the Door Open leur a valu trois gramophones dorés (meilleure chanson, meilleure chanson R & B et meilleure performance R & B). « Dans l’industrie, on appelle ça faire table rase ! », a lancé un Anderson.Paak toujours aussi drôle après être monté sur scène pour la deuxième fois en compagnie de Mars.

Autres victoires à noter

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ASSOCIATED PRESS Chris Stapleton

S’il aurait pu se qualifier dans deux catégories rap, le Torontois Drake s’est retiré de la course aux prix Grammy au début de l’hiver dernier. L’autre Torontois The Weeknd n’était pas non plus de la soirée, puisqu’il a coupé les ponts avec l’organisation après avoir été snobé en 2021. Il a toutefois été nommé trois fois et récompensé pour Hurricane, avec Ye et Lil Baby, dans la catégorie de la meilleure collaboration rap/chant. Tyler, The Creator a remporté le prix Grammy du meilleur album rap pour le génial Call Me if You Get Lost. Le disque Starting Over de Chris Stapleton a été couronné meilleur album country. L’auteur-compositeur-interprète a d’ailleurs livré une superbe performance qui lui a valu une ovation durant la cérémonie. Jazmine Sullivan a également été accueillie par un public debout lorsqu’elle est montée sur scène pour recevoir le prix Grammy du meilleur album R & B (pour Heaux Tales).

Le meilleur de la musique pop sur scène

PHOTO MARIO ANZUONI, REUTERS Bruno Mars de Silk Sonic

Avant même que le premier prix de la soirée ne soit remis, trois artistes avaient déjà offert une performance. Le duo Silk Sonic a ouvert le bal de la meilleure des façons. La présence sur scène d’Anderson.Paak et de Bruno Mars, toujours tellement percutante, a prouvé (une fois de plus) à quel point la rencontre de leur talent est une bénédiction pour la musique populaire. La jeune et talentueuse Olivia Rodrigo a ensuite interprété son gigasuccès Drivers License. Le chanteur de reggaeton J Balvin, accompagné de Maria Becerra, a été le suivant. Plus tard dans la soirée, Lil Nas X (rejoint par Jack Harlow pour Industry Baby) en a mis plein la vue avec une performance digne de sa légendaire flamboyance. Une superbe mise en scène a permis un moment électrisant, en danse et en voix. Et parlant de légende, l’arrivée du rappeur Nas, soutenu par un ensemble de cuivres sur la scène des prix Grammy, a donné lieu à un autre numéro captivant. Billie Eilish a chanté sa magnifique Happier Than Ever, Lady Gaga a présenté des chansons de l’album Love for Sale (sur lequel elle chante avec Tony Bennett), gagnant de deux prix. Justin Bieber a interprété le succès Peaches, avec Daniel Ceaser et Giveon. H.E.R., Brandi Carlile et Carrie Underwood ont aussi eu leurs moments sur scène, pour une soirée faisant place à tous les genres de musique populaires.

Une animation à la hauteur

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ASSOCIATED PRESS Trevor Noah

« We made it, people ! » Après un report, les prix Grammy ont finalement pu avoir lieu dimanche, pour la première fois à Las Vegas. Tout comme l’an dernier, Trevor Noah s’est chargé de l’animation. « We’re gonna keep people’s name out of our mouth », a-t-il lancé dans son numéro d’ouverture, faisant référence à ce que Will Smith a crié à l’humoriste Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars la semaine précédente, après l’avoir giflé en direct sur scène. Si la tâche avait été encore plus compliquée l’année passée en raison des mesures sanitaires, Trevor Noah a très bien manœuvré cette année encore à l’animation de soirée de plus de trois heures, où tant de choses se passent dans un rythme intense. Amusant et allumé, il est parvenu à rendre la soirée un peu moins longue.

Recueillement et hommages

PHOTO CHRIS PIZZELLO, ASSOCIATED PRESS Mika Newton, chanteuse ukrainienne, et John Legend

En milieu de soirée, une allocution du président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, a été diffusée juste avant une performance de John Legend. Alors que l’Ukraine continue de se défendre contre les attaques russes, le chef d’État a demandé le soutien de tous pour son pays. Il a notamment indiqué que les musiciens ukrainiens jouaient maintenant dans les hôpitaux pour apaiser les blessés. Aux côtés de John Legend pour le numéro qui a suivi, justement, des artistes ukrainiennes : la chanteuse Mika Newton et Lyuba Yakimchuktune, une poète ayant fui son pays il y a quelques jours seulement, qui a lu quelques mots sur la musique du chanteur. Une demi-heure avant la fin de la soirée, alors que le moment aurait dû être alloué à une performance (annulée) des Foo Fighters, on a plutôt rendu hommage au batteur du groupe, Taylor Hawkins, mort le 25 mars dernier. Les Foo Fighters ont d’ailleurs décroché les gramophones dorés du meilleur album rock pour Medecine at Midnight, de la meilleure chanson rock pour Waiting on a War et de la meilleure performance rock pour Making a Fire.