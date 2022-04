(Las Vegas) La nouvelle sensation pop Olivia Rodrigo a remporté dimanche soir le Grammy Award de la « révélation de l’année », catégorie très en vue dans laquelle la jeune femme s’est imposée face aux rappeurs Saweetie and The Kid Laroi.

Maggy DONALDSON avec Laurent BANGUET à Los Angeles Agence France-Presse

D’abord connue pour ses performances d’actrice sur Disney Channel, Olivia Rodrigo, 19 ans, a sorti seulement l’an dernier son premier titre drivers licence, un succès critique et commercial avec ses arrangements minimalistes et ses paroles pleines d’émotions brutes.

La chanson a fait d’elle la plus jeune artiste à propulser un titre en première position du classement aux États-Unis. Elle était restée au sommet durant huit semaines d’affilée.

Avec un grand sens de la promotion, Olivia Rodrigo avait préparé pendant des mois la sortie de drivers license sur les réseaux sociaux, peu avant la diffusion de son album Sour.

Américaine aux origines philippines, la jeune femme cite Taylor Swift et Lorde parmi ses influences musicales et dit avoir grandi en écoutant des groupes tels que the Cure ou Smashing Pumpkins.

Leave The Door Open nommée « chanson de l’année »

PHOTO MARIO ANZUONI, REUTERS Anderson .Paak et Bruno Mars de Silk Sonic

Le premier titre de Silk Sonic, projet rétro formé autour de Bruno Mars et Anderson. Paak, a emporté dimanche soir le trophée de la « chanson de l’année » aux Grammy Awards, coiffant sur le poteau l’avant-garde pop formée par Billie Eilish et Olivia Rodrigo.

Habitué des Grammy Awards avec onze récompenses à son actif, Bruno Mars partage ce nouveau prix avec les co-auteurs de ce titre tout en vocalises suaves et aux rythmes chaloupés. Silk Sonic avait déjà remporté deux autres récompenses dans la catégorie R & B lors d’une remise des prix organisée avant la soirée de gala à Las Vegas.

Lors d’une remise des prix précédent la soirée de gala, le grand favori, le talentueux jazzman Jon Batiste a déjà raflé quatre Grammy, dont celui pour la musique du film d’animation « Soul » qui lui avait déjà valu un Oscar l’an dernier.

Pianiste virtuose, chef d’orchestre très populaire grâce à une émission de télévision, compositeur et militant antiraciste, Jon Batiste, 35 ans défend aux Grammy Awards son album We Are et le titre Freedom dans les catégories majeures, mais il concourt dans presque tous les styles (R & B, jazz, classique, etc.)

La mégastar canadienne Justin Bieber, coqueluche des réseaux sociaux, est en lice dans huit catégories, tout comme H. E. R., chouchoute des Grammy Awards, et l’étoile montante Doja Cat, lors de cette cérémonie présentée par l’humoriste Trevor Noah.

Autre enfant chérie de l’Académie, Billie Eilish, qui vient d’obtenir un Oscar avec la chanson du James Bond No time to die, brigue sept trophées mais risque de trouver sur son chemin Olivia Rodrigo, encore plus jeune qu’elle avec 19 ans seulement.

PHOTO ANGELA WEISS, AGENCE FRANCE-PRESSE US singer/songwriter Billie Eilish arrives for the 64th Annual Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas on April 3, 2022. (Photo by ANGELA WEISS/AFP)

Certains professionnels du disque prédisent que la grande sensation pop lancée par la série Disney High School Musical est en mesure de refaire le grand chelem réalisé par Billie Eilish il y a deux ans, en raflant les quatre trophées les plus prestigieux.

Elle est en tout cas donnée comme ultra-favorite dans la catégorie « révélation de l’année ».

Et elle a déjà été sacrée lors du prégala « meilleure performance pop solo » pour son titre drivers licence, l’emportant face à Justin Bieber, Billie Eilish, Ariana Grande et Brandi Carlile.

« Meilleure chanson rap » pour Kanye

Avec six nominations, l’improbable duo formé par la diva pop Lady Gaga et le crooner Tony Bennett, âgé de 95 ans et absent de la soirée car il souffre de la maladie d’Alzheimer, pourrait créer la surprise avec l’album de reprises Love For Sale.

Le fantasque Kanye West est aussi en lice avec son album Donda. Deux titres de son disque ont déjà été primés dimanche après-midi dans la catégorie rap, Hurricane et Jail, Grammy de la « meilleure chanson rap ».

Dans la catégorie majeure de l’album de l’année, Kanye West affrontera Evermore de la popstar Taylor Swift, qui garde un mauvais souvenir d’une précédente rencontre : « Ye » lui avait impoliment arraché le micro des mains en 2009 alors qu’elle était montée sur scène pour recevoir un prix aux MTV Music Awards.

Chez les rappeurs, on notait l’absence de Drake, très influent et parmi les plus écoutés. Il était sélectionné, a demandé à l’Académie de retirer ses deux candidatures, sans fournir de raison. Son album à succès Certified Lover Boy avait été royalement ignoré dans les catégories généralistes lors des nominations et l’artiste a souvent accusé l’Académie des Grammy de le cantonner à la catégorie des rappeurs parce qu’il est noir.

Côté rockeurs, les Foo Fighters ont remporté les trois prix pour lesquels ils étaient en lice, une semaine après la mort soudaine de leur batteur Taylor Hawkins en Colombie, peu avant un concert.

Le groupe de Dave Grohl, l’ex-batteur de Nirvana, a reçu les Grammys du meilleur album de rock, de la meilleure chanson rock et de la meilleure performance rock.

Les explosives Cardi B et Megan Thee Stallion, qui avaient enflammé la scène des Grammy l’an dernier en se frottant l’une contre l’autre, jambes écartées sur un lit géant pour un duo sur le tube WAP, seront pour cette fois des adversaires dans la catégorie « meilleure performance de rap ».

BTS, monstre sacré de la K-pop, défendra son succès planétaire Butter mais c’est sa seule nomination aux Grammy Awards, où le groupe sud-coréen peine à s’imposer.

PHOTO ANGELA WEISS, AGENCE FRANCE-PRESSE Le groupe sud-coréen BTS

Il doit se produire sur la scène du MGM Grand Garden Arena, comme Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Jon Batiste, H. E. R, Lil Nas X et Jack Harlow.

Et Kanye West ? En tant que nommé, il était invité dans la salle mais il n’est plus le bienvenu sur scène. En cause, des attaques sur les réseaux sociaux contre l’humoriste Pete Davidson, en couple avec son ex-femme Kim Kardashian, et Trevor Noah qui ont valu à « Ye » une brève suspension d’Instagram.

Trevor Noah s’est prononcé contre la décision de l’exclure de la soirée.

Les organisateurs des Grammy Awards ont à cœur d’éviter un incident, une semaine seulement après la retentissante gifle de Will Smith aux Oscars, qui avait éclipsé la fête et les artistes récompensés.