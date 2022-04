À l’orée de ses 30 ans, la chanteuse Miley Cyrus a lancé vendredi un premier album live en carrière. Intitulé Attention : Miley Live, l’enregistrement compte 20 chansons, dont les nouvelles Attention et You, mais aussi d’anciens succès et des reprises comme Jolene de Dolly Parton et Like a Prayer de Madonna.

Simon Chabot La Presse

Sur ses réseaux sociaux, Miley Cyrus a précisé que cet album avait « été conçu PAR les fans POUR les fans ! ». « J’ai demandé à mon public quelles chansons il aimerait me voir interpréter lors de mes prochains spectacles et voici la liste de chansons que VOUS avez créée ! », a-t-elle précisé sur Twitter.

La chanteuse qui a percé grâce à la série Hannah Montana sur Disney Channel a aussi tenu à remercier ses fans pour leur loyauté « au cours des 16 dernières années ».

L’album a été enregistré dans le cadre d’une série de spectacles en Amérique du Nord et du Sud où la chanteuse est montée sur scène devant plus de 1 million de spectateurs, a fait savoir sa maison de disque. Miley Cirus a aussi lancé un clip pour sa pièce Attention.