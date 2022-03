Trois semaines après avoir annulé les concerts à Montréal du pianiste Alexander Malofeev, l’Orchestre symphonique de Montréal annonce ce jeudi, « après mûre réflexion », que ceux d’un autre pianiste russe, Daniil Trifonov, qui étaient prévus les 20 et 21 avril à la Maison symphonique sous la direction de Rafael Payare, seront maintenus.

Josée Lapointe La Presse

« Du même souffle, toute la famille de l’OSM tient à renouveler son soutien le plus total et sincère envers le peuple ukrainien », a déclaré la direction de l’OSM dans une publication sur ses réseaux sociaux, en expliquant sa décision plus longuement.

« Nous avons bien entendu les commentaires d’un grand nombre de personnes qui, provenant de divers milieux et de bonne foi, souhaitent que la musique, malgré les horreurs de la guerre, continue d’être un vecteur de paix et de solidarité entre les nations. La musique rassemble les artistes de toutes origines et de toutes cultures et notre intention n’est pas de faire porter le poids de la guerre aux artistes n’ayant rien à voir avec les exactions commises en Ukraine. Nous espérons de tout cœur que la présence de M. Trifonov avec l’OSM contribuera à propager un message de paix et d’espoir pour que la musique parle plus fort que les armes ! »