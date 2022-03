(Los Angeles) Les Grammy ne pourront peut-être pas compter sur des vedettes comme Drake, The Weeknd ou Kanye West sur scène, dimanche, mais la grand-messe musicale américaine pourrait quand même briller, cette fois sur la « Strip » de Las Vegas.

Jonathan Landrum Jr. Associated Press

Pour la première fois de son histoire, la cérémonie déménage en effet à Las Vegas, où plusieurs artistes pourraient connaître une soirée épique, dont Billie Eilish, Olivia Rodrigo et Jon Batiste. Le gala a quitté Los Angeles en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 et du variant Omicron en janvier dernier.

Le gala de dimanche sera diffusé en direct de l’amphithéâtre MGM Grand Garden à compter de 20 h sur CBS et le service de diffusion en ligne Paramount +.

Pour l’animateur Trevor Noah, Las Vegas est l’« endroit idéal pour faire la fête » avec les amateurs de musique réunis dans un amphithéâtre. L’année dernière, les Grammy avaient une ambiance de festival, avec des parties du spectacle qui se déroulaient à l’extérieur, dans un cadre plus intime, « en personne », mélangées à des prestations préenregistrées.

Trevor Noah s’attend à un spectacle très divertissant avec de nombreux artistes sur scène, dont Rodrigo, Billie Eilish, Lil Nas X, Jack Harlow, Brandi Carlile, Jon Batiste, Silk Sonic, H. E. R., Chris Stapleton, Leslie Odom Jr. et Brothers Osborne.

Les Foo Fighters

On ne sait toujours pas si les Foo Fighters monteront sur scène, après le décès récent de leur batteur, Taylor Hawkins. Le groupe de rock — finaliste pour trois Grammy — devait se produire au gala, mais il a récemment annulé tous ses spectacles à venir.

Les Grammy devraient se passer en tout cas de Kanye West, après que des nouvelles ont fait surface plus tôt ce mois-ci que « Ye » ne se produirait pas au gala en raison de son « comportement en ligne préoccupant ». The Weeknd boycotte toujours les Grammy et Drake a déclaré qu’il ne voulait pas participer à cette course – il a retiré ses deux nominations.

Jon Batiste est l’artiste qui récolte le plus de nominations cette année, avec 11, dans une variété de genres, dont le R & B, le jazz, la musique trad américaine, le vidéoclip et même le classique. Justin Bieber, Doja Cat et H. E. R. sont ensuite à égalité à huit nominations.

Pour la première fois cette année, il y aura 10 finalistes dans les trois catégories phares aux Grammy : l’album de l’année, le titre de l’année et l’auteur de la chanson de l’année.

Avant le gala de dimanche, l’Académie organisera quelques évènements, dont un hommage à Joni Mitchell, vendredi soir. Chaka Khan, Cyndi Lauper, Billy Porter et Beck devraient se produire à cette soirée.

Samedi, John Legend sera honoré lors du « Black Music Collective » de l’Académie. Le chanteur recevra un prix spécial pour ses réalisations personnelles et professionnelles dans l’industrie de la musique.