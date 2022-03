Jacopo Robusti, dit le Tintoret, est l’un des plus importants peintres de la Renaissance. On lui doit notamment le magnifique plafond de la Scuola Grande de San Rocco, à Venise.

Philippe Beauchemin La Presse

Dan Bejar est le chanteur et le compositeur principal de Destroyer, un groupe canadien qui verse dans l’art-rock et le crooner-glam sans prétention.

Jusqu’à vendredi, il n’y avait aucun lien entre ces deux artistes que cinq siècles séparent. Puis, est arrivé LABYRINTHITIS, 13e album de la formation vancouvéroise, où l’on découvre l’inquiétante pièce Tintoretto, It’s for You. « The ceiling’s on fire and the contract is binding », chante Bejar en référence au contrat que le Tintoret a obtenu après l’incendie du palais des Doges, en 1577.

Donc… historico-cérébral, ce nouvel opus de Destroyer ? Pas du tout ! Nul besoin d’avoir suivi un cours d’histoire de l’art pour apprécier la création.

Ironie, autodérision et sarcasme : Destroyer pose encore et toujours un regard acerbe sur la société de consommation et les travers des humanoïdes, ces amateurs de l’image sociale virtuelle. Et la construction de ce nouveau disque en période pandémique n’a pas adouci les propos du chevelu Bejar, bien au contraire : « You went to Montreal, you went to Spain, But it doеsn’t make sense, not thе third or the fourth time, No matter how you frame it, Sun ain’t gonna shine through your window or your front door », clame-t-il d’une voix toujours aussi détachée sur The States, alors qu’un rythme disco pulse à l’arrière et nous pousse au déhanchement.

Car voilà une force de Destroyer : il sait nous faire danser ! La toile musicale est ici peinte à coups de pinceau trempé dans le rock – guitare saturée, batterie claquante, basse grasse – et dans le soft dance glam – beat box et ambiance synthétique au menu.

LABYRINTHITIS est certes le disque le plus dansant de la discographie du groupe. Mais… Il lui manque une ligne directrice claire pour s’élever au-dessus des majeurs Kaputt (2011), Poison Season (2015) et Have We Met (2020). Ne boudons cependant pas notre plaisir : de nouvelles compositions signées Destroyer sont toujours les bienvenues !

Destroyer sera au Théâtre Fairmount le 9 mai.

0:00 0:00 Couper le son