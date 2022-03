Quarante-cinq ans après leur spectacle surprise au cabaret El Mocambo de Toronto, les Rolling Stones vont sortir un album enregistré au cours de cet évènement devenu mythique.

André Duchesne La Presse

Intitulé Live at the El Mocambo, leur album, de deux CD ou quatre disques vinyles, sera lancé le 13 mai. Cet album officiel s’ajoute aux versions pirates (bootlegs) qui circulent depuis des années.

Deux chansons de l’album, Rip This Joint et It’s Only Rock’N’Roll, ont déjà été diffusées indique le magazine Variety.

Les 4 et 5 mars 1977, les Rolling Stones avaient frappé un grand coup de publicité en tenant deux spectacles non annoncés au El Mocambo, un club de quelque 300 places, au cœur de Toronto. Margaret Trudeau était présente et son passage avait été souligné dans tous les médias.

On avait alors identifié les Stones sous le nom de groupe The Cockroaches qui devait faire la première partie du célèbre groupe canadien April Wine. Or, c’est April Wine qui a ouvert le spectacle des Stones.

Ce nouvel album comprendra 23 chansons.