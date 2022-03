Where the Crawdads Sing

Une nouvelle chanson de Taylor Swift dans une bande-annonce de film

Une bande-annonce de l’adaptation cinématographique du best-seller Where the Crawdads Sing de Delia Owens, qui sortira en juillet, a été dévoilée mardi. Et oh surprise !, c’est une nouvelle chanson de Taylor Swift qui l’accompagne, dans laquelle la voix de la chanteuse, beaucoup plus grave qu’à l’habitude, est pratiquement méconnaissable.