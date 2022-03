Rosalía

La puissance de Rosalía ★★★½

Un Grammy en 2020 et huit Latin Grammy Awards entre 2018 et 2020 pour son album El Mal Querer, lancé alors qu’elle n’avait que 25 ans. Des millions d’écoutes en ligne – plus de 210 millions seulement pour son succès de 2018 Malamente – et de vues sur YouTube – déjà 86 millions pour le clip de l’excellente La Fama, lancé il y a à peine cinq mois, dans lequel elle chante avec The Weeknd. Pas de doute, Rosalía est une des artistes hispanophones de l’heure – artiste tout court, pourrait-on ajouter.