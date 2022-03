Il est presque impossible d’être passé à côté d’abcdefu : la chanson de la jeune Gayle a été poussée sur Spotify et est devenue virale sur TikTok en plus de s’installer très, très haut dans le palmarès Billboard Hot 100. Son refrain accrocheur, son énergie juvénile – la chanteuse américaine n’a que 17 ans –, son côté baveux, tout était là pour que ça attire l’attention et que ça marche, très fort.

Alexandre Vigneault La Presse

La revoilà avec un minialbum de six chansons un peu pompeusement intitulé A Study of The Human Experience. Tiens, du haut de son adolescence, Gayle s’apprêterait-elle à nous expliquer le sens de la vie ? Non, elle n’a pas cette prétention. Sous ce titre intrigant, elle propose plutôt des chansons franches où elle parle de la difficulté d’aimer, de frustration amoureuse, de ses désirs emmêlés. Elle parle de ce que le passage à l’âge adulte peut avoir de brouillon et de confondant.

Elle s’inscrit en fait dans une tendance forte : celle des jeunes femmes qui disent tout haut ce qu’elles ressentent tout bas, avec la fragilité ou la colère nécessaire. On pense un peu à certaines incarnations pop de Taylor Swift en écoutant Gayle. À la différence près qu’elle ne tourne pas sa langue sept fois avant de chanter. Ça fait partie de son attrait.

Ce côté cru, qui demeure même dans les moments les plus pop, combiné à son habileté à moduler sa voix (plus puissante que celle de Billie Eilish, mais capable aussi de jolies inflexions) et à son phrasé rythmé la rendent particulièrement convaincante. Il y a en plus quelque chose d’un peu punk dans tout ça, ce qui n’est pas pour lui nuire.

Pop A Study of The Human Experience Gayle Atlantic ★★★½