Jenny Hval

Pop (presque trop) classique ★★★½

Un album sur les menstruations ? Blood Bitch, sorti en 2016, vaporeuse offrande, aborde le sujet. Un autre sur l’art de faire l’amour ? The Practice of Love, sorti en 2019, traite notamment du coït, mais pas seulement, sur des airs électro-pop synthétiques. Et avant lui, il y a eu le provocant Apocalypse, Girl, en 2015, où l’anatomie masculine a été comparée à une banane (lisse) et à une roche (dure).