Hubert Lenoir, Cœur de pirate et Pierre Lapointe sont quelques-unes des têtes d’affiche de Santa Teresa, qui sera lancé le 19 mai prochain à Sainte-Thérèse, a annoncé la direction du festival.

La Presse

Sur le thème du retour « pour vrai de vrai », l’équipe de Patrick Kearney a concocté une programmation diversifiée, réunissant sur une période de quatre jours des artistes bien établis, mais aussi des membres éminents de la relève.

Hubert Lenoir, Choses sauvages et Lydia Képinski défileront ainsi tour à tour sur la scène principale du site extérieur. À l’église Sainte-Thérèse-d’Avila, Cœur de pirate, Safia Nolin, Martha Wainwright, Pierre Lapointe et Sofiane Pamart se relaieront du jeudi au dimanche. Des soirées hip-hop avec Princess Nokia et $not, Pressa, le Montréalais Skiifall et Jimmy Eat World sont aussi au programme. Parmi les spectacles gratuits, on pourra entre autres voir : Gab Paquet, Claudia Bouvette, Thierry Larose, Robert Robert, Anachnid et Le Couleur.

Les billets seront mis en vente mardi midi.