Un album sur les menstruations ? Blood Bitch, sorti en 2016, vaporeuse offrande, aborde le sujet. Un autre sur l’art de faire l’amour ? The Practice of Love, sorti en 2019, traite notamment du coït, mais pas seulement, sur des airs électro-pop synthétiques. Et avant lui, il y a eu le provocant Apocalypse, Girl, en 2015, où l’anatomie masculine a été comparée à une banane (lisse) et à une roche (dure).

Philippe Beauchemin La Presse

On s’attendait donc à un autre brûlot de la part de l’artiste expérimentale Jenny Hval avec l’arrivée de Classic Objects. Quels sujets mériteront cette fois son attention ? Dans quel encrier sa plume poétique et fulminante trempera-t-elle ?

Et musicalement, enveloppera-t-elle sa dictée et son spoken word de mouvements électrisants, ou plutôt de rythmes saccadés déconstruits, comme entendus sur Menneskekollektivet, sorti en 2021 ? Écoute, donc, de ce Classic Objects.

L’artiste norvégienne nous surprend encore. Mais cette fois… par son conformisme.

Musicalement, nous voici dans un album pop, construit sur des airs classiques et des sonorités naturelles, où les instruments sont réels (orgue, tambourines, guitare et même didgeridoo sont entendus) et enveloppent les paroles – cette fois chantées ! – de l’artiste.

Sa voix fragile – qui, malheureusement, se brise à une ou deux occasions, notamment sur American Coffee – est soutenue par un chœur discret et efficace.

Classic Objects est un disque mélodieux, doux, qui permet de découvrir une artiste qui a souffert de la pandémie et de l’isolement. Car voilà les sujets traités cette fois par la Norvégienne : solitude, capitalisme, individualisme, insécurité, liberté et vulnérabilité.

Hval communique ici ses états d’âme et sa détresse des derniers mois, revient sur des souvenirs – douloureux – de sa jeunesse, sur les crises d’anxiété qu’elle a vécues dans sa vingtaine.

Tant dans la construction musicale que dans les sujets abordés, il s’agit de l’album le plus accessible de Jenny Hval et probablement de son plus personnel. Une belle entrée en matière – mais peut-être un peu trop lisse – pour ceux qui veulent découvrir le travail de l’artiste.

