Arcade Fire serait-il sur le point de sortir du nouveau matériel ? C’est ce que croient des fans du groupe montréalais qui ont reçu dans leur boîte aux lettres d’étranges cartes postales au cours des dernières semaines.

Véronique Larocque La Presse

Sur les réseaux sociaux, au moins une dizaine de personnes ont publié un message similaire : la photo d’une carte postale sur laquelle on trouve un logo utilisé par le groupe, le segment d’une partition et l’inscription « We missed you » (« Vous nous avez manqué »).

Dans leur publication, les fans d’Arcade Fire s’enthousiasment. « Mon groupe préféré prépare quelque chose », a écrit l’un d’entre eux sur Twitter. « Vous m’avez manqué aussi », répond un autre.

Le groupe n’a pas sorti d’album depuis Everything Now, paru en 2017.