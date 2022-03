Harmonium symphonique

La cheffe Dina Gilbert au pupitre

L’aventure Harmonium symphonique – Histoires sans paroles se poursuivra avec une femme à sa tête : la cheffe Dina Gilbert sera au pupitre et dirigera la centaine de musiciens et chanteurs qui seront du concert présenté du 24 mai au 4 juin à Trois-Rivières. Luce Dufault et Kim Richardson, qui ont posé leurs voix sur le disque paru il y a un peu plus de deux ans, seront aussi sur scène.