Les organisateurs du Bluesfest, qui sera de retour sur les plaines Le Breton cet été, ont dévoilé mardi 8 mars la programmation du festival, en promettant d’organiser « l’un des meilleurs festivals » de l’histoire du Bluesfest.

Yves Bergeras Le Droit

Outre le groupe Rage Against The Machine, dont la présence avait déjà été annoncée pour 2022, car il s’agit d’un report du concert qui avait prévu à Ottawa durant la Covid, la grande scène du RBC Bluesfest verra passer, entre le 7 au 17 juillet, Alanis Morissette, Luke Combs et Jack Johnson, ainsi que Sarah McLachlan, Luke Bryan, Marshmello, Alexisonfire, le trio féminin TLC et The National.