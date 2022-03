L’autrice-compositrice-interprète Safia Nolin a annoncé jeudi soir sa décision de retirer sa musique de QUB musique, la plateforme de diffusion en continu appartenant à Québecor.

André Duchesne La Presse

Sa décision est motivée, dit-elle, par des opinions négatives formulées de façon « gratuite et répétée » à son endroit par les chroniqueurs Richard Martineau et Sophie Durocher, de la famille Québecor.

Tout en précisant que QUB musique a été créée en 2020 pour promouvoir la « musique d’ici », l’auteure-compositrice-interprète écrit que « l’écosystème QUB héberge aussi les opinions de chroniqueurs et chroniqueuses qui ont tenu, de manière gratuite et répétée, des propos négatifs sur [s]a personne.

Le 24 février, sur ses réseaux sociaux, l’étiquette Bonsound, qui représente Safia Nolin, appelait les chroniqueurs du Journal de Montréal Sophie Durocher et Richard Martineau, ainsi que leur employeur, à faire preuve de retenue à l’endroit de la chanteuse. Cette dernière recevrait, depuis bientôt deux ans, des menaces de mort « à une fréquence alarmante », en plus de faire l’objet de graffitis haineux et de commentaires « odieux » sur les réseaux sociaux.

« Vous continuez malgré tout de publier des chroniques dans lesquelles vous l’intimidez au moindre commentaire qu’elle émet, en vous plaçant sous le couvert du texte d’opinion », poursuivait Bonsound dans son billet.

Dans une « mise au point » publiée la semaine dernière, Sophie Durocher a défendu son droit de chroniquer sur les prises de position publiques de Safia Nolin. Cette dernière avait notamment critiqué la décision de Star Académie d’inviter Patrick Bruel sur son plateau, en raison des allégations d’inconduites sexuelles à son encontre ; celles-ci ont donné lieu à des enquêtes criminelles, finalement classées sans suite.

Safia Nolin avait également arboré le logo ACAB (« All Cops Are Bastards ») sur des photos promotionnelles d’une prestation diffusée à ICI Musique, ce que Mme Durocher avait dénoncé.

Pour sa part, Richard Martineau a répliqué, sur ses réseaux sociaux, que Safia Nolin était « incapable de prendre la moindre critique ».

Chez Bonsound, on n’avait pas de commentaire à émettre sur le choix de Safia Nolin, si ce n’est que de préciser que l’on soutient la chanteuse dans sa décision.

Invitée à commenter cette décision, QUB musique nous a écrit : « Nous avons été informés de la décision de Safia Nolin de retirer son catalogue de QUB musique. QUB musique est une plateforme qui offre une vitrine exceptionnelle à la musique et aux artistes d’ici. Pour cette raison, nous espérons pouvoir poursuivre la mise en valeur de son œuvre dans le futur. »