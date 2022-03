Luke Bryan, Dierks Bentley et Old Dominion inaugureront LASSO Montréal

Repassez vos vestes à franges, brossez vos chapeaux de cowboys et cirez vos santiags. Les vedettes du country Luke Bryan, Dierks Bentley, Old Dominion et Kelsea Ballerini feront la loi sur l’île Sainte-Hélène du 12 au 13 août.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

LASSO Montréal a annoncé mercredi matin la programmation de sa première mouture, initialement prévue à l’été 2020. La pandémie de COVID-19 aura eu raison des deux premières tentatives d’evenko pour présenter un premier festival international de musique country dans la métropole. La troisième devrait être la bonne.

Le chanteur phoenixois Dierks Bentley débarquera vendredi avec un dixième album dans son holster, tandis que le célébrissime auteur de Country Girl, Luke Bryan, foulera la scène du parc Jean-Drapeau le lendemain. Son nom, inscrit sur l’affiche inaugurale de 2020, avait été dévoilé en décembre dernier.

En plus de Riley Green, les chanteuses Ashley McBryde et Tenille Townes mettront les danseurs au pas. Quant à la scène country locale, elle sera représentée par Matt Lang, Sara Dufour, Five Roses, Brittany Kennell et Léa Jarry.

LASSO en ville, évènement en salles présenté la veille du festival, soit le 11 août, publiera sa programmation prochainement.