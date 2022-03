Le Metropolitan Opera, dirigé par Yannick Nézet-Séguin, présente pour la première fois la version française originale à partir de lundi soir, après 217 représentations de la version italienne largement révisée et traduite, plus connue sous le nom de Don Carlo.

David Rosen est entré dans la Bibliothèque-Musée de l’Opéra National de France au cours de l’été 1968 et a demandé les documents originaux de la première du Don Carlos de Giuseppe Verdi à l’Opéra de Paris en 1867.

Ronald Blum Associated Press

Lorsqu’on lui a remis la copie manuscrite de la partition de l’Opéra, le musicologue a découvert plusieurs coupures, notamment un passage inconnu dans un duo clé entre le roi Philippe II et Rodrigue, le marquis de Posa, qui ne figurait pas dans la partition autographiée de la main de Verdi. Le passage a été effacé par Verdi avant la première afin de permettre au public d’attraper le dernier train de la soirée, un train de minuit trente-cinq à destination de la banlieue.

« Il se cachait à la vue de tous », s’est rappelé à l’Associated Press ce professeur de l’Université de Cornell à la retraite, âgé de 83 ans.

Le Metropolitan Opera, situé à New York, présente pour la première fois la version française originale à partir de lundi soir, après 217 représentations de la version italienne largement révisée et traduite, plus connue sous le nom de Don Carlo. La huitième et dernière représentation, le 26 mars, sera diffusée dans les salles de cinéma du monde entier.

« La couleur de la langue est plus ancrée dans ce que nous faisons en français, a affirmé le directeur musical du Met, le québécois Yannick Nézet-Séguin. Les consonnes sont très expressives en français. On peut les allonger davantage. On peut aussi les raccourcir. Vous pouvez les faire exploser plus ou moins. Et j’ai l’impression que cela change subtilement, mais constamment, l’impression que l’auditeur aura en écoutant une grande mélodie de Verdi. En italien, bien sûr, les consonnes sont importantes, mais c’est ancré beaucoup plus dans les voyelles ».

Don Carlos, deuxième commande parisienne de Verdi après Les Vêpres siciliennes en 1855, adhérait à la forme de grand opéra exigée par les Parisiens : cinq actes, dont un ballet. L’adaptation du Met utilise le livret original de Joseph Méry et Camille du Locle, qui comprend des éléments du « Don Carlos » de Friedrich Schiller, ainsi qu’un premier acte dans la forêt de Fontainebleau et un troisième acte où l’on brûle des hérétiques d’après la pièce d’Eugène Cormon « Philippe II, Roi d’Espagne ».

Le Met a également restauré de nombreux éléments de l’original.

Six chanteurs sont indispensables : une soprano (Sonya Yoncheva), une mezzo-soprano (Jamie Barton), un ténor (Matthew Polenzani), un baryton (Étienne Dupuis) et deux basses (Eric Owens et John Relyea).

Le Don Carlos

Un drame familial digne d’une série Netflix s’y cale. Carlos, le prince des Asturies, est fiancé à la Française Élisabeth de Valois, mais la paix de Cateau-Cambrésis prévoit qu’Élisabeth épouse le père de Carlos, Philippe d’Espagne. La princesse Eboli, membre de la cour, a une liaison avec Philippe ; Carlos affronte son père avec une épée en défendant les Flamands, et Rodrigue se range du côté du roi et oblige son ami à rendre l’arme. Le roi est pris au piège entre son propre pouvoir et celui de l’Église catholique, exercé par un grand inquisiteur aveugle de 90 ans.

Don Carlos est l’opéra le plus long de Verdi, il dure plus de cinq heures sans interruption, avec des entractes. La répétition du 24 février 1867 comprenait 3 heures et 47 minutes de musique s’étendant jusqu’à minuit 23, et lors de la répétition du 9 mars, la musique avait été amputée de 19 minutes, selon les recherches d’Andrew Porter, citant La Gazzetta Musicale di Milano et L’Art Musical.

À la suite des découvertes de MM. Rosen et de Porter, la maison d’édition musicale Ricordi a publié en 1974 une édition complète voix-piano par Ursula Günther, qui comprenait les versions telles qu’elles avaient été répétées en 1866 et 1867, la première du 11 mars 1867 et la seconde représentation deux jours plus tard, ainsi que les révisions de 1884 et 1886.

Les 31 volumes de l’édition critique Verdi de Don Carlos, de la University of Chicago Press, seront édités par Gabriel Dotto et contiendront probablement une partition de Paris et les éditions italiennes en quatre actes (Milan 1883) et en cinq actes (Modène 1886). Gabriel Dotto a déclaré que sa tâche consistait à déterminer quelles coupes avaient été effectuées à la demande de Verdi et lesquelles « ont été imposées pour des raisons totalement pragmatiques ».

Le Met a pris comme sources les matériaux de répétition de 1866 et 1867 et la soirée d’ouverture, les entrelaçant avec des parties balisées qu’une grande partie de l’orchestre avait utilisées lors de la reprise de 2015 dans des passages identiques à l’italien en quatre actes.

« De nombreux opéras sont des casse-têtes que nous, bibliothécaires, devons assembler, ce qui est l’une des choses que j’aime le plus dans notre travail, a déclaré la bibliothécaire en chef du Met, Wendy Skoczen, dans un courriel. Sans aucun doute, c’est l’une des œuvres les plus compliquées du répertoire standard et particulièrement pour Verdi ».

La version originale de Verdi en français

Pour la clarinette principale par intérim, Jessica Phillips, entendre des paroles en français alors que des mots italiens se trouvent dans sa musique peut parfois être déconcertant.

« C’est très différent, surtout pour les joueurs de vent, dit-elle. La longueur des voyelles et la répétition des consonnes en français sont plus rapides ».

Lorsque les répétitions de l’orchestre ont commencé le 14 février, Yannick Nézet-Séguin a raccourci une double croche par-ci, rallongé une croche par-là en chantant les voix — y compris la voix céleste qui termine l’autodafé. Juste avant le « Ô don fatal » d’Eboli, le chef d’orchestre a fait remarquer au basson solo William Short que « c’est très différent sans le bub bub bub des trompettes ».

Marquant un ajustement lors de la mort de Posa, M. Nézet-Séguin a plaisanté : « Ce n’est pas vraiment clair dans la partition, alors j’ai pris la décision exécutive. Je le dirai à Giuseppe un jour ».

Le québécois Étienne Dupuis a interprété Rodrigo en italien à Berlin en décembre et doit lutter contre la mémoire musculaire lorsque les phrases commencent sur des temps différents, les notes sont allongées, les mots sont inversés dans la traduction et la prononciation est altérée, comme « sire ».

Selon lui, « Les accidents arrivent toujours ».

Un exemple de l’humeur transformée est la fin du duo Carlos-Élisabeth, chantée un demi-ton plus bas dans le français de 1867.

« C’est plus calme. Elle va au couvent et il va faire la guerre, et tout est comme : c’est bon, ce sont nos destins, a dit M. Dupuis. Alors que dans la version italienne, on a l’impression qu’ils s’arrachent le cœur ».

Le Met laisse tomber les bûcherons à l’ouverture — parmi les sections supprimées par Verdi afin de réduire la durée du spectacle — et le ballet La Pérégrina. Il comprend le duo du deuxième acte entre Rodrigue et Carlos, la scène du quatrième acte entre Eboli, Élisabeth et Le Comte de Lerme, et le final du quatrième acte. Le final du cinquième acte utilise une version plus calme des moines plutôt que la révision plus forte de 1884, qui est prévue pour la reprise italienne de novembre.

Alors que le Met a abandonné le projet de présenter les « Vêpres » de Stefan Herheim à Covent Garden, Yannick Nézet-Séguin espère remettre sur les rails une mise en scène en français. Le processus de répétition de Don Carlos a touché une corde sensible pour lui.

« En l’entendant dans son ensemble, dit-il, je sens qu’il y a plus de fluidité en français ».