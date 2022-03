Entrevue

Le grand retour de Stromae

Près de neuf années se sont écoulées entre la sortie de Racine carrée, deuxième album de Stromae, et Multitude, à paraître le 4 mars. Dire qu’il a eu besoin d’une pause est un euphémisme. L’artiste belge a fait un burnout, traversé une dépression, et il a même songé au suicide. Il revient à la musique et à la scène dans un esprit « un peu plus serein », raconte-t-il à La Presse, et inspiré par la vie « plus ou moins normale » qu’il s’est construite depuis la naissance de son fils en 2018.