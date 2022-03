Avec six nominations, Charlotte Cardin se classe première en vue de la prochaine remise des prix Juno. Elle se mesurera à à Justin Bieber et The Weeknd, entre autres, dans les catégories principales.

Charlotte Cardin domine les Juno avec six nominations

Avec six nominations, Charlotte Cardin se classe première en vue de la prochaine remise des prix Juno. Elle devance même des stars internationales telles que Justin Bieber et The Weeknd, qui la suivent de près en étant nommés cinq fois.

Alexandre Vigneault La Presse

Charlotte Cardin s’est démarquée avec son album Phoenix et sa chanson Meaningless, tous deux cités dans des catégories de pointe : album de l’année, album pop de l’année, chanson de l’année, vidéoclip de l’année. La chanteuse est aussi dans la course pour le Juno de l’artiste de l’année et celui remis au choix du public.

La lutte sera chaude puisque Charlotte Cardin se mesure justement à Justin Bieber et The Weeknd, entre autres, dans les catégories principales. The Weeknd est par ailleurs en nomination dans la catégorie auteur-compositeur de l’année et enregistrement R & B contemporain.

De très nombreux autres artistes québécois sont cités pour un ou parfois plus d’un prix et parmi eux, plusieurs femmes. Cœur de Pirate est en lice pour deux disques : Perséides (album instrumental) et Impossible à aimer (album francophone). Hemenetset de Jorane est aussi nommé dans la catégorie album instrumental.

Outside Child a valu à Allison Russell, originaire de Montréal, des nominations dans la catégorie album « roots » et comme autrice-compositrice de l’année. Angèle Dubeau et La Pietà sont quant à elles nommés pour l’album Immersion.

Le Juno pour l’album francophone de l’année ira à Cœur de Pirate (Impossible à aimer), Roxane Bruneau (Acrophobie), Louis-Jean Cormier (Le ciel est au plancher), Vincent Vallières (Toute beauté n’est pas perdue) ou FouKi (Grignotines de luxe).

Yannick Nézet-Séguin domine l’importante délégation classique en lice pour un prix Juno. Il est cité en solo pour l’album Introspection : Solo Piano Sessions, mais aussi avec l’Orchestre Métropolitain et celui de Philadelphie. Le Studio de musique ancienne de Montréal, Hélène Brunet, Charles Richard-Hamelin, Collectif9 font partie des autres chanteurs et musiciens classiques d’ici nommés pour un Juno.

La diversité de musicale québécoise est soulignée par la présence dans l’une ou l’autre des catégories d’artistes aussi variés que Kaytranada (enregistrement dance, réalisateur de l’année), Half Moon Run (album alternatif adulte), Chiiild (album alternatif), Andrès Vial (album jazz), Chromeo (réalisateur de l’année) et Afrikana Soul Sister (album de musique « globale » pour Kalasö).

La remise des prix Juno aura lieu en direct de Toronto le 15 mai.