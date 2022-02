Cinq albums au cours des six dernières années – dont deux en 2019 –, des projets solos en parallèle et une tournée perpétuelle depuis 2016 : si les membres de Big Thief, groupe folk rock indépendant originaire de Brooklyn, avaient décidé de prendre une pause de quelques mois – le temps, par exemple, de faire le tour des cafés branchés de Williamsburg –, on aurait approuvé cette sabbatique bien méritée.

Philippe Beauchemin La Presse

Mais le mot « repos » ne semble pas faire partie du vocabulaire de la chanteuse Adrianne Lenker, du guitariste Buck Meek, du batteur James Krivchenia et du bassiste Max Oleartchik. Voici que le quatuor nous propose Dragon New Warm Mountain I Believe in You, nouvel opus (double) qui renferme 20 chansons (durée totale : 1 h 20 min) et qui permet d’entendre un groupe au sommet de son art.

Dragon New Warm est le projet le plus varié et le plus dense de la discographie de Big Thief, mais ce n’est certes pas le plus facile d’approche.

La ligne directrice, ce lien invisible entre les chansons qui donne à poursuivre l’écoute d’un album, est ici brisée. Les tempos, la musicalité et les envolées ont tantôt des airs de folk dépouillé (Change et Sparrow, où la voix de Lenker prend le devant de la scène), tantôt d’alt-rock (présence bien audible des jeux de guitares sur Little Things, Flower of Blood et Love Love Love), de trip pop (Blurred View, trempée dans la sauce Blonde Redhead) et même de western pur (Red Moon et Spud Infinity, pour le violon, Blue Lightning pour sa guitare glissante).

Pour celui qui tente une première approche dans l’univers de Big Thief, il sera difficile de jouir complètement de cette généreuse offre – on conseille plutôt de commencer votre découverte de ce groupe avec les albums U.F.O.F. et Masterpiece.

Pour le fan qui connaît déjà toutes les ritournelles de Lenker & Cie, Dragon New Warm est un condensé de ce que Big Thief fait de mieux, peu importe le style qu’il décide d’emprunter : une compilation (un best-of) de nouvelles chansons, en quelque sorte.

