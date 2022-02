Pourquoi changer la recette quand la sauce prend ? Sauce brune, qui dégouline généreusement, laissant en bouche un goût à la fois familier, générique et… réconfortant.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Avec leur troisième confrère, le parolier et compositeur Steve Marin, les populaires 2Frères nous ont mijoté un quatrième album absolument 2Frères – dans sa facture visuelle, musicale et textuelle. C’est aussi chaleureux que réchauffé.

Si le trio a encore une fois fait appel à des plumes expertes – Nelson Minville, Sébastien Lacombe, Alexandre Poulin, François Welgryn –, tout est noyé dans une trame narrative quasi unidimensionnelle, souvent faite de lieux communs et de sentiments creux. « J’crois encore au destin / Parce que toi et moi / Quand on s’tient par la main / On s’envole à chaque fois. »

Sur papier, des références appuyées à l’amour, à la famille, à la terre et, mère de tous les mots, à la nostalgie. « On s’rappelle tous le bon vieux temps / Quand c’était plus simple d’être des enfants. »

Nous avons fait l’exercice : « temps » se retrouve dans 11 des 14 textes et « enfant » dans la moitié d’entre eux. Nous nous laissons néanmoins émouvoir par Salut m’man et Comme tout le monde, chanson coécrite avec Mathieu Gratton sur la différence en général et l’autisme en particulier. Mention spéciale aussi à la pièce Les côtés B, plaidoyer en faveur des oubliés et des exclus, qui nous délivre enfin des thèmes de routine.

Le petit pas en avant vient de l’instrumentation. À peu près toutes les cordes sont représentées – guitares, banjo, alto, violon, violoncelle –, de même qu’à peu près toutes les guitares : basse, acoustique, électrique, lap steel.

Parmi les instrumentistes vedettes, Pierre Fortin (Galaxie) à la batterie, François Lafontaine (Karkwa) au piano et à l’orgue Hammond et Alexandre Lapointe (The Brooks) à la basse, ainsi que le guitariste virtuose Tommy Emmanuel (oui, oui !) sur la conclusion instrumentale Berceuse pour Charlie.

Le son de Sonny et Erik Caouette se révèle plus épicé qu’à l’accoutumée, avec des envolées orchestrales, des arrangements de cordes sinueux, du trombone, etc. Mais toujours au premier plan ce bon vieux goût country-folk harmonique.

Aux fourneaux, les chefs Gautier Marinof et Steve Marin ont légèrement relevé la sauce à défaut de la réinventer, de quoi sustenter le plus grand nombre ; qu’il chérisse les tablées d’antan ou la musique qui réconforte. Ce n’est pas plus mal.

