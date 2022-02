Plusieurs artistes québécois au festival South by Southwest

Dix-neuf artistes et groupes de musique québécois se produiront au festival South by Southwest le mois prochain.

Marc-André Lemieux La Presse

L’évènement réunit chaque année 20 000 mélomanes et délégués de l’industrie musicale à Austin, au Texas.

Les représentants du Québec seront Ada Lea, Bodywash, Choses Sauvages, Elephant Stone, Gus Englehorn, Laurence-Anne, Leif Vollebeckk, Le Ren, The Lyonz, Magi Merlin, Maya Malkin, Mitch Davis, Paul Jacobs, Paupière, Planet Giza, Population II, TEKE : : TEKE, Whitney K et Yoo Doo Right, nous apprend la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) dans un communiqué.

PHOTO TIRÉE DU SITE STUDIO AATOAA Composition

Du côté des films, le festival a retenu trois œuvres québécoises : Belle River, un court métrage de Guillaume Fournier, Samuel Matteau et Yannick Nolin, le documentaire Fire of Love, et Composition, qu’on décrit comme une « œuvre interactive » réalisée par Vincent Morisset.

La prochaine édition de South by Southwest se tiendra du 11 au 20 mars.