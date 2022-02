Le chanteur Marc Hamilton, célèbre pour son air Comme j’ai toujours envie d’aimer, est mort de la COVID-19 à l’âge de 78 ans, a confirmé sa famille à La Presse.

Léa Carrier La Presse

Le chanteur québécois était plongé dans le coma depuis le 1er février après avoir contracté la COVID-19. Il s’est éteint jeudi dernier à l’hôpital de Saint-Jérôme, a indiqué samedi après-midi sa fille, Sandy Hamilton, à La Presse. Marc Hamilton souffrait de graves problèmes de santé, a-t-elle précisé.

Né en 1944, l’artiste originaire de Matane a fait fureur avec sa chanson Comme j’ai toujours envie d’aimer sortie en 1970, qui s’est depuis inscrite à la liste des grands classiques de la chanson québécoise. Avec des millions d’exemplaires écoulés, dont 500 000 copies en France, son succès est planétaire. Ses paroles sont traduites par des dizaines d’interprètes à travers le monde, son air, repris par plusieurs orchestres.

Un quart de siècle plus tard, en pleine épidémie de sida, Mitsou reprend le succès pour sensibiliser la population à la maladie. La chanson figure aussi sur la trame sonore de La Florida de George Mihalka.

En 2007, Marc Hamilton est intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. Artiste multidisciplinaire, il signe aussi des comédies musicales et se donne dans la mise en scène et la production d’artistes québécois et internationaux.