Spoon

Une valeur sûre ★★★★

Commencer avec une reprise ? Les gars de Spoon osent en intro de leur nouvel opus, Lucifer on the Sofa, en offrant une version de la chanson Held, mise au monde en 1999 par le groupe Smog – ancien nom d’emprunt du musicien lo-fi Bill Callahan. À l’origine dépouillée et fragile, la voici musclée par des guitares distorsionnées, une batterie au tempo précis et une ligne de basse bien grasse, alors que le chanteur Britt Daniel pousse sa vocalise, trempée dans le blues.