On savait Voivod sur un nouvel élan créatif avec la sortie acclamée de The Wake en 2018. On peut désormais clamer que le groupe québécois vit son deuxième âge d’or avec la sortie de Synchro Anarchy, un disque presque sans failles, qui montre à quel point le quatuor a su demeurer une éminence métal pendant près de 40 ans.

Pierre-Marc Durivage La Presse

On reconnaît d’entrée de jeu la signature de Voivod dans l’introduction de Paranormalium, percussive à souhait, mais marquée par une formidable décomposition des harmonies de la guitare de Daniel « Chewy » Mongrain et de la basse de Dominic « Rocky » Laroche. La complicité entre les deux musiciens est palpable, en particulier dans le féroce duel livré sur la pièce titre, sans doute la plus accessible du disque avec un refrain et un pont particulièrement accrocheurs. On est bien sûr résolument de côté progressif de la force, comme en fait foi le superbe solo de guitare éthéré et créatif de Chewy.

La pièce suivante, Planet Eaters, est plus inquiétante, plus sombre, Denis « Snake » Bélanger narrant la fuite des humains vers Mars, laissant derrière eux une Terre qu’ils ont mise en lambeaux. On retrouve ici certains enchaînements qui rappellent l’ère psychédélique de Pink Floyd – déjà magnifiquement mise en valeur par Voivod sur son monumental Nothingface, en 1989. L’épopée se conclut avec une dérobade de la basse de Rocky, presque gothique, avant de voir Chewy mettre le point final avec un solo aux accents jazz, furieusement inventif. Un autre morceau impeccable, qui s’inscrit déjà parmi les meilleurs du groupe à ce jour.

Quant à Snake, il met aujourd'hui la maturité de son timbre de voix au service des chansons, un peu à la manière de Bruce Dickinson sur l’incroyable Senjustu, lancé l’an dernier par Iron Maiden. Cela donne une dimension encore plus inquiétante à Voivod, en particulier sur la sombre Quest for Nothing, plus lourde, plus métal, la rythmique entêtante de Michel « Away » Langevin se trouvant ici majorée par le staccato distordant de Mongrain. Holographic Thinking, avec des enchaînements polyrythmiques très progressifs, prend toute sa mesure après quelques écoutes attentives, un exercice franchement gratifiant, comme l’est l’ensemble de cette œuvre nommée Synchro Anarchy.