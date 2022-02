Pour la première fois de son histoire, le spectacle de la mi-temps du Super Bowl mettra en vedette des artistes hip-hop. Les Californiens Dr. Dre, Snoop Dogg et Kendrick Lamar auront l’avantage du terrain, puisque le match sera disputé au stade SoFi, à Inglewood, dans le comté de Los Angeles. Loin d’être en reste, Mary J. Blige et Eminem joueront devant leurs fans (peu importe où ils se trouvent). Portrait des forces en présence.

Pascal LeBlanc La Presse

Dr. Dre

PHOTO VALERIE MACON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Dr. Dre

Nom : Andre Young

Actif depuis : 1985

Ville d’origine : Compton, Californie

Équipes : N.W.A., Death Row, Aftermath

Albums marquants : The Chronic, 2001, Compton

Distinctions : 7 prix Grammy, dont celui du producteur de l’année, hors classique, en 2001

Devrait interpréter : Nuthin’ but a “G” Thang, Still D.R.E. (avec Snoop Dogg, dans les deux cas)

Dr. Dre a toujours eu l’esprit d’un coach innovant. D’abord au sein du collectif électro-hop World Class Wreckin’ Cru, puis avec N.W.A. Précurseur du gangsta rap, le groupe a pris d’assaut l’industrie de la musique avant de se désintégrer. Dre a quitté le premier, puis cofondé Death Row Records. L’étiquette a fait la pluie et le beau temps avant de sombrer dans la controverse. Parti avant le pire de la tempête, Young a lancé sa propre maison de disques, Aftermath Entertainment, et a davantage assumé le rôle de joueur-entraîneur. Rappeur moyen, mais compositeur extraordinaire, il a fait une grande place aux collaborations dans ses trois albums solos. Il a joué un rôle important dans la carrière d’une foule d’artistes, dont Snoop Dogg, Eminem et Kendrick Lamar. Les beats de Dre vont résonner pendant tout le spectacle de la mi-temps.

Eminem

PHOTO AMY HARRIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Eminem

Nom : Marshall Mathers

Actif depuis : 1988

Ville d’origine : Detroit, Michigan

Équipes : D12, Aftermath, Shady

Albums marquants : The Slim Shady LP, The Marshall Mathers LP, Recovery

Distinctions : 15 prix Grammy, dont 6 pour le meilleur album rap, et 1 Oscar

Devrait interpréter : Lose Yourself, Rap God

Eminem est le Tom Brady du rap ! À l’instar de l’ancien quart-arrière des Patriots et des Buccaneers, peu croyaient en son talent, mais sa détermination lui a permis d’enchaîner les victoires dès qu’il a eu sa chance chez les pros (on parle ici de l’étiquette de Dr. Dre, Aftermath). Mathers a dominé la compétition pendant un bon moment – il est l’artiste qui a vendu le plus d’albums de 2000 à 2009, selon Nielsen SoundScan. On peut certainement lui attribuer la montée en popularité du hip-hop, qui a mené à la domination du genre aujourd’hui. Toutefois, comme le champion de sept Super Bowl, Slim Shady a connu une période creuse qui semblait signaler la fin. Revenu en force depuis quelques années, il prouve de temps à autre qu’il demeure un monstre du rap. Même s’il n’a plus besoin de le faire.

Kendrick Lamar

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Kendrick Lamar

Alias : K.Dot

Actif depuis : 2004

Ville d’origine : Compton, Californie

Équipes : Top Dog Entertainment, Aftermath, pgLang

Albums marquants : good kid, M.A.A.d city, To Pimp a Butterfly, DAMN.

Distinctions : 13 prix Grammy et 1 prix Pulitzer de musique

Devrait interpréter : King Kunta, Humble

Même s’il est loin d’être une recrue, Kendrick Lamar est le jeune lion au sein du groupe. Chaque fois qu’il prend le micro, on sent son désir de démontrer qu’il est le meilleur, encore plus lorsqu’il rappe sur les chansons des autres. Sa collection de trophées rivalise déjà avec celle de vétérans bien établis. Il compte d’ailleurs sur le soutien de Dr. Dre et de Snoop Dogg, qui lui ont attribué le titre de « nouveau roi de la côte Ouest », lors d’un concert, en 2011. Le MC de Compton est un perfectionniste qui peaufine méticuleusement ses offrandes. Pas étonnant que chaque nouvel album remporte plus de succès que le précédent. Des rumeurs à propos du prochain circulent depuis un moment. Dévoilera-t-il un premier extrait dimanche ?

Mary J. Blige

PHOTO UNIVERSAL MUSIC CORP., ASSOCIATED PRESS L’album Good Morning Gorgeous de Mary J. Blige

Alias : La reine du hip-hop soul

Active depuis : 1988

Ville d’origine : Yonkers, New York

Équipes : MCA, Matriarch, 300

Albums marquants : What’s the 411 ?, My Life, No More Drama

Distinctions : 9 prix Grammy et 2 citations aux Oscars

Devrait interpréter : Be Without You, Family Affair

Seule artiste ayant de l’expérience lors d’un Super Bowl – en 2001 –, Mary J. Blige est l’âme de l’équipe. Pas seulement parce que ses chansons touchantes viennent nous secouer au plus profond, mais aussi parce qu’elles peuvent faire danser et sourire dès les premières notes. MJB a révolutionné le soul au début des années 1990 en le fusionnant avec les codes et les sonorités hip-hop. Ses paroles, sa musique et ses collaborations lui ont permis de conquérir le cœur des amateurs des sons de la rue, qui la vénèrent depuis. Au fil des ans, elle a travaillé avec Jay-Z, Method Man, Busta Rhymes, Nas, Ghostface Killah, pour ne nommer que ceux-là. Unique représentante de la côte Est, elle pourrait inviter un ami new-yorkais sur scène.

Snoop Dogg

PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS Snoop Dogg

Nom : Calvin Broadus Jr.

Actif depuis : 1992

Ville d’origine : Long Beach, Californie

Équipes : Dogg Poung Gang, Death Row, No Limit, Doggystyle

Albums marquants : Doggystyle, Tha Last Meal, R&G : The Masterpiece

Distinctions : 17 citations aux prix Grammy

Devrait interpréter : What’s My Name, Drop It Like It’s Hot

Joueur le plus polyvalent du lot, Snoop Dogg fait absolument de tout. Son charisme fou lui permet de passer du gangsta rap aux hymnes pour stoners en passant par les succès radio, les rythmes reggae et les chansons gospel. Il doit lui aussi une fière chandelle à Dr. Dre, qui lui a offert une place de choix sur son premier album, The Chronic, en plus de produire la majorité de Doggystyle, qui a confirmé le statut de star de Snoop. Le Doggfather a toutefois su tracer son chemin comme pas un par la suite. Il multiplie les apparitions au cinéma, à la télévision, sur les rings de lutte et dans d’innombrables publicités. Le Super Bowl est l’évènement de tous les paris, mais qui aurait pu prédire que Snoop Doog et Martha Stewart animeraient un jour une émission de cuisine ?