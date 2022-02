Black Country, New Road

Musique incandescente, avenir crépusculaire ★★★★

Après un premier album paru en 2021 qui s’est attiré des critiques dithyrambiques dans la presse spécialisée et une nomination au prestigieux Mercury Prize en 2021, les jeunots du septuor londonien Black Country, New Road remettaient ça vendredi, avec l’arrivée d’Ants From Up There.