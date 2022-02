Le nouvel âge d’or de Voivod

De loin le plus grand groupe de métal québécois de tous les temps, Voivod connaît depuis près d’une décennie un nouvel âge d’or créatif, qui se poursuit sur son nouvel et 15e album, Synchro Anarchy. Le batteur Michel « Away » Langevin raconte les innombrables obstacles dont sa bande a dû triompher au cours des 40 dernières années.