Après avoir annoncé en pleurs, il y a 10 jours, le report de sa série de spectacles en résidence à Las Vegas en raison de la pandémie, la chanteuse britannique Adele a manifesté mardi sur Instagram sa grande joie de chanter aux prochains Brit Awards, qui auront lieu le 8 février prochain.

Laila Maalouf La Presse

« Hiya, alors je suis vraiment heureuse de dire que je chanterai aux Brits la semaine prochaine ! ! », a-t-elle écrit sur sa page.

Sa dernière performance sur la scène des Brit Awards remonte à 2016, lorsqu’elle avait chanté When We Were Young et récolté quatre trophées. Elle pourrait repartir cette année aussi avec quatre récompenses, puisqu’elle a été nommée dans les catégories album de l’année, artiste de l’année, chanson de l’année et « Best Pop/R & B Act ».

Little Simz, Dave, Ed Sheeran, Liam Gallagher apparaîtront également sur scène lors de la soirée.

Les Brit Awards sont prévus mardi prochain, à 20 h, heure de Londres (15 h au Québec) et seront diffusés depuis la capitale britannique en direct sur YouTube.