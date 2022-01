Black Tiger Sex Machine

Une machine propulsée aux États-Unis

En octobre dernier, le groupe montréalais a rempli le légendaire amphithéâtre de Red Rocks, au Colorado. Il se produira en février dans deux des plus importants festivals de musique électronique du monde : Ultra Music à Miami et Electric Daisy Carnival à Mexico. Même en temps de pandémie, Black Tiger Sex Machine continue de tirer admirablement bien son épingle du jeu en marge des circuits traditionnels de la scène québécoise. La Presse lui a parlé au moment où sort son troisième album, Once Upon a Time in Cyberworld.