Le Quatuor Saguenay est formé des musiciens David Ellis, Marie Bégin, Luc Beauchemin et Nathalie Camus.

Les quatuors à cordes québécois qui mènent une carrière soutenue se comptent sur les doigts d’une main. Les quatuors Molinari et Bozzini (musique contemporaine), le Nouveau Quatuor Orford, le Quatuor Arthur-Leblanc et le Quatuor Saguenay sont ceux qui viennent immédiatement en tête.

Emmanuel Bernier Collaboration spéciale

Le Quatuor Saguenay est l’un des plus prolifiques avec une quinzaine d’enregistrements à son actif. Fondé il y a 33 ans, l’ancien Quatuor Alcan est composé des cordes solistes de l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Ce premier disque depuis que Rio Tinto Alcan, leur mécène de toujours, a décidé de retirer ses billes en 2016, mais aussi depuis que la jeune violoniste Marie Bégin s’est ajoutée au noyau originel en tant que premier violon il y a quatre ans, a été réalisé dans la magnifique acoustique du Domaine Forget l’hiver dernier avec l’équipe d’ATMA.

Le programme, idéalement assorti, reprend deux jalons du répertoire de concert de l’ensemble, soit le Quatuor en mi mineur, opus 44, no 2, de Mendelssohn, et le Quatuor de Ravel, en plus d’une pièce contemporaine aux sonorités populaires de l’Italien Giovanni Sollima, Federico II, issue de son cycle Viaggio in Italia.

Le jeu de l’ensemble est précis, mûri, engagé. Les musiciens n’hésitent pas à « mordre » dans la corde dans les passages plus enlevés des finales de chacune des partitions ainsi que dans le deuxième mouvement du Ravel, où l’indication « très rythmé » est prise au sérieux avec d’énergiques pizzicatos qui transforment le groupe en une gigantesque guitare.

Nous ne sommes évidemment pas au niveau des meilleurs quatuors de la planète comme les Emerson, les Ébène ou les Dover. Il y aurait de la place à davantage d’urgence dans les deux premiers mouvements du Mendelssohn, et à plus de diversité dans les couleurs, plus de singularisation des atmosphères dans le mouvement lent du Ravel. Mais dans l’ensemble, il s’agit d’un premier opus très réussi pour ce Quatuor Saguenay nouvelle mouture.