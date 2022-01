Billy Talent

Riffs en stock ★★★½

Contre vents et marées, Billy Talent garde le flambeau du rock bien haut. Plus de cinq ans après l’excellent Afraid of Heights, le quintette torontois revient avec Crisis of Faith, une réflexion à la fois lucide et positive sur l’état actuel des choses, mais aussi un nouveau témoignage d’un groupe en pleine possession de ses moyens.