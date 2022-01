Quels sont les albums les plus attendus de 2022 ? Voici une liste de quelques chansons dévoilées récemment, qui annoncent de belles sorties à venir.

passepied, de Jean-Michel Blais

Deuxième extrait de l’album aubades, attendu le 4 février sous le giron d’Arts & Crafts, passepied est inspirée par une danse traditionnelle homonyme prisée en Bretagne ainsi que par le souffle libérateur de Claude Debussy. Comme en fait foi le festif morceau, le pianiste néo-classique porte cette fois la casquette de compositeur d’orchestre. Pour le reste, Jean-Michel Blais annonce un album sous le signe du papillon, symbole de renaissance et de transformation.

Charles-Éric Blais-Poulin, La Presse

Je me réveille, d’Ariane Roy

Ça déboule vite pour Ariane Roy depuis le minialbum Avalanche (n. f.), paru en mars 2020 de manière indépendante. La plus récente Révélation Radio-Canada en chanson est depuis hébergée par Maison fauve et a fait paraître sous son toit trois extraits d’un premier disque pop-soul espéré en février 2022. Du lot, nous retenons la ballade pas banale Je me réveille, doux moment d’errance dans la cité et dans le temps, « entre les cimetières et les balançoires ».

Charles-Éric Blais-Poulin, La Presse

The Hardest Cut, de Spoon

Le plus infaillible des groupes d’indie rock américains annonce l’arrivée de son 10e album (Lucifer on the Sofa, attendu pour le 11 février) avec une chanson archétypalement spoonesque, que l’on pourrait pourtant difficilement taxer d’autopastiche. C’est que l’irrésistible désinvolture du leader Britt Daniel sait chaque fois revivifier une formule éprouvée, qui repose toujours sur cette inimitable conjugaison de riffs racés et de guitares tranchantes.

Dominic Tardif, La Presse

The Fantasy Life Of Poetry & Crime, de Peter Doherty

Poésie et crime : ça résume plutôt bien les contrastes qui collent à Peter Doherty, capable de manier tant les mots que les poings. Or, aucune frasque n’efface les qualités mélodiques et prosodiques de l’enfant terrible du rock britannique (ou est-ce Liam Gallagher ?) expatrié en Normandie. L’ex-The Libertines, avec la prometteuse The Fantasy Life of Poetry & Crime, présage un album aux sonorités françaises – Frédéric Lo y remplace ses Puta Madres – et aux ressorts de film noir.

Charles-Éric Blais-Poulin, La Presse

Heat Lightning, de Mitski

La pause achève pour Mitski, dont le dernier album remonte à 2018. Elle a mis la table pour son retour en dévoilant coup sur coup The Only Heartbreaker, un morceau pop aux sonorités eighties, et Heat Lightning, une chanson douce où il est question d’abandon et qui prend une tournure presque épique au premier refrain. Son album Laurel Hell doit paraître le 4 février.

Alexandre Vigneault, La Presse

Cleane, de Criolo & Tropkillaz

Criolo, découvert il y a 10 ans avec l’album No Na Orelha, lancera son nouvel album d’ici mars. Sur Cleane, chanson pour laquelle il fait équipe avec le duo de MC Tropkillaz, il rend hommage aux malades et aux victimes de la COVID-19, dont sa sœur. Le ton est combattif, mais pas agressif. Sortie prévue en mars.

Alexandre Vigneault, La Presse

Sans oublier, de Lysandre

Quarante-cinq ans après la parution de Rumours de Fleetwood Mac, Steve Nicks continue, pour notre joie la plus totale, d’engendrer les épigones. La dernière en date se nomme Lysandre et la chanson-titre (très Dreams) de son premier album à paraître le 25 mars se lit comme une promesse adressée à toutes ses sœurs lunaires de ne jamais les laisser tomber. Un engagement auquel la mère-sorcière lèverait assurément son chapeau noir.

Dominic Tardif, La Presse

La Fama, de Rosalia (avec The Weeknd)

On ne sait pas grand-chose du prochain album de l’Espagnole Rosalia, sinon qu’il pourrait inclure La Fama, une collaboration avec The Weeknd. L’atmosphère est invitante, même si le propos – les revers de la célébrité – est moins léger. Les voix des deux se marient avec naturel sur des percussions qui se déhanchent. L’album Motomani n’a pas encore de date de sortie.

Alexandre Vigneault, La Presse

Pourquoi faire aujourd’hui, de Lisa LeBlanc

Dix ans après son premier album, c’est le grand retour de Lisa LeBlanc en français, et il était plus que temps. Son Chiac Disco est attendu pour le 18 mars, et la savoureuse Pourquoi faire aujourd’hui, hymne à la procrastination funky et joyeux, est un délicieux avant-goût qui montre que l’autrice-compositrice-interprète acadienne n’a pas perdu son sens du punch. Une énergie plus que bienvenue en ces temps moroses.

Josée Lapointe, La Presse

J’aimerais d’avoir un John Deere, de P’tit Belliveau

Le succès de son premier album ne semble pas avoir changé P’tit Belliveau, si on en croit la chanson J’aimerais d’avoir un John Deere. L’auteur-compositeur acadien, toujours aussi « pas compliqué », ne rêve que d’une chose : rouler sur l’autoroute avec son tracteur et, pourquoi pas, s’envoler vers le cosmos. Du piano, un solo de mélodica, un chœur d’enfants, cette pas si simple ballade antimatérialiste annonce un deuxième album pour le mois d’avril, et c’est une nouvelle fort réjouissante.

Josée Lapointe, La Presse

Mathilde, de Tire le Coyote

Bercée par des claviers planants, la très intense Mathilde annonce un nouvel album de Tire le Coyote pour le 11 février. Au premier tour de l’évidence arrivera plus de quatre ans après Désherbage, qui a connu un grand succès et dont les chansons ont accompagné beaucoup de gens, particulièrement au début de la pandémie. Si on se fie à cette nouvelle pièce, il est fort probable que le nouvel opus du chanteur-poète saura encore une fois nous brasser et nous réconforter.

Josée Lapointe, La Presse

Break The Man, de Tears for Fears

On doit à Tears for Fears, figure de proue de la new wave de la décennie 1980, des tubes comme Shout et Everybody Wants To Rule The World. Le duo formé de Roland Orzabal et de Curt Smith sortira le 25 février son premier album en 17 ans, Tipping Point, dont trois extraits ont déjà été dévoilés. Le plus récent, Break The Man, est bien de son temps puisque Tears for Fears y souhaite – sur une mélodie porteuse d’espoir – la fin du patriarcat et davantage de femmes en position de pouvoir. Sortie le 25 février.

Émilie Côté, La Presse

Superstar, de Beach House

Superstar porte le même titre que l’immortelle chanson du même nom des Carpenters. C’est aussi un extrait du nouvel album double de Beach House, Once Twice Melody, décliné en quatre chapitres, dont le dernier sortira le 18 février. Superstar, bijou de pop mélancolique, donne des frissons et des ailes dès la première écoute. Victoria Legrand décrit une relation dont l’étoile pâlit. Aussi beau que bon !

Émilie Côté, La Presse

Marjorie, de Narcisse

Narcisse, née Marjorie Pedneault, finaliste au concours des Francouvertes, lancera son premier album en 2022 quelque part vers la fin de l’été. L’extrait Marjorie est animé du son funk et du chant revendicateur d’artistes françaises comme Catherine Ringer et Fishback. Le texte porte sur l’identité de genre. Narcisse a envie de disparaître devant le regard d’un étranger qui tente de deviner si son corps est celui d’une fille ou d’un garçon.

Émilie Côté, La Presse

Hard Drive Gold, d’Alt-J

Quatre ans après Relaxer, Alt-J revient avec The Dream, un quatrième recueil de chansons qui paraîtra le 11 février. Trois extraits ont été lancés, le dernier en date étant Hard Drive Gold, une pièce pimpante aux accents soul, très organique, avec des textures très sixties, mais néanmoins très identifiable au son Alt-J. Le trio britannique sera en spectacle le 15 avril à Laval à la Place Bell, partageant la scène avec le groupe Portugal. The Man.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Taking Me Back, de Jack White

Jack White sera lui aussi de passage à Laval, le lendemain d’Alt-J en fait, pour faire la promotion de son nouvel album, Fear of the Dawn, qui sera lancé le 8 avril. Le guitariste de Detroit pourrait bien aussi glisser quelques pièces d’Entering Heaven Alive, qui sera dévoilé quelques mois plus tard, le 22 juillet. Si l’extrait Taking Me Back donne la mesure de cet élan de créativité de M. White, on a hâte à la suite !

Pierre-Marc Durivage, La Presse

New Shapes, de Charli XCX (avec Christine and the Queens et Caroline Polachek)

La Britannique Charli XCX, la Française Christine and the Queens et l’Américaine Caroline Polachek sont trois des plus flamboyantes représentantes de ce qu’il convient d’appeler la pop d’autrice. Elles appartiennent à une longue lignée d’intimes de la mélancolie, qui savent pertinemment qu’il n’y a pas meilleur endroit où se délester de la douleur d’une rupture amoureuse qu’une piste de danse.

Dominic Tardif, La Presse

Harridan, de Porcupine Tree

Après un long hiatus de près de 12 ans, Porcupine Tree revient avec un 11e album inattendu qui sera lancé le 24 juin. Le trio britannique, figure emblématique du courant post-prog, a causé la surprise l’automne dernier en lançant Harridan, extrait sans compromis de huit minutes où l’on reconnaît les codes de Porcupine Tree, mais avec une facture résolument moderne. Le groupe sera de passage aux États-Unis et au Canada à l’automne, et on devrait savoir bientôt si le groupe s’arrêtera au Québec.

Pierre-Marc Durivage, La Presse

Funny Girl, de Father John Misty

Le luxuriant enrobage instrumental de Funny Girl nous transporte dans un Hollywood d’époque, où l’amour inspire les plus mélancoliques des chansons. Tiré de l’album Chloë and the Next 20th Century, à paraître le 8 avril, cet extrait du mystérieux Father John Misty est une douceur pour les oreilles. On ne peut qu’avoir hâte à la suite.

Marissa Groguhé, La Presse

L’enfer, de Stromae

Cela faisait maintenant neuf ans que Paul Van Haver n’avait pas sorti d’album, mais son retour s’annonce éclatant. Après son magnifique deuxième disque, Racine carrée, celui que l’on connaît sous le nom de Stromae nous revient en forme et en force, avec la chanson Santé (parue en 2021) et avec L’enfer, dont la sortie a fait grand bruit. Une pièce qui nous touche droit au cœur et nous bouleverse, dont les mots nous percutent. L’album Multitudes, annoncé pour le 4 mars prochain, promet de grandes choses.

Marissa Groguhé, La Presse

No Bad Days, de Bastille

Le sympathique hymne No Bad Days est le quatrième extrait du prochain album de Bastille, Give Me the Future, et l’ambiance qu’il installe propose une rafraîchissante dose de pop pour ce nouveau chapitre. Bonne nouvelle en perspective : Ryan Tedder a occupé le siège de réalisateur exécutif pour ce cinquième disque du groupe britannique et on sait que le musicien a tendance à transformer tout ce qu’il touche en or.

Marissa Groguhé, La Presse