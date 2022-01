« Meat Loaf était un type formidable », a salué l’ancien président Donald Trump dans un communiqué. « Il était intelligent, talentueux, ouvert et chaleureux. »

(Washington) « Il va vraiment nous manquer ! » : l’ancien président Donald Trump a rendu hommage vendredi au rockeur américain Meat Loaf, décédé à l’âge de 74 ans et qui avait fait un passage dans son émission de téléréalité.

Agence France-Presse

Consacré dans les années 1970 pour ses qualités vocales et scéniques, Meat Loaf — dont le nom de scène signifie « pain de viande » en référence à son imposante carrure — a connu un succès planétaire en 1977 avec son album Bat Out of Hell.

En 2011, la vedette du rock des années 1970 s’était rendue dans l’émission de téléréalité que Donald Trump présentait à l’époque, The Celebrity Apprentice.

« Meat Loaf était un type formidable », a salué l’ancien président dans un communiqué. « Il était intelligent, talentueux, ouvert et chaleureux. »

Leur amitié se serait toutefois détériorée lorsque Meat Loaf avait été interrogé sur les chances du milliardaire républicain de devenir président en 2016 et qu’il avait exprimé des doutes sur cette idée.

Né au Texas, le chanteur, Marvin Lee Aday à l’état civil, s’est également fait connaître au cinéma pour ses rôles dans la comédie musicale The Rocky Horror Picture Show (1975) ou le film Fight Club (1999) de David Fincher.