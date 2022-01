Le chanteur Karim Ouellet n’est plus

L’auteur-compositeur-interprète Karim Ouellet a été retrouvé mort dans sa résidence, lundi, à Québec. Une enquête du coroner est en cours et les causes de son décès demeurent inconnues.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Mayssa Ferah La Presse

« Nous confirmons qu’une investigation est en cours portant sur le décès de M. Karim Ouellet. Nous ne pouvons donner plus de détails à ce stade-ci », confirme le Bureau du coroner mardi matin. Un rapport d’investigation sera rendu public lorsque l’enquête sera complétée.

« Ses chansons poursuivront leur chemin de notre cœur à nos oreilles pour de nombreuses années encore emportant avec elles toute la passion d’un homme de chez nous qui aura marqué notre culture. À toi, cher Karim, passionné, je te souhaite un bon voyage », a écrit le maire de Québec Bruno Marchand après avoir appris la triste nouvelle.

Le musicien était âgé de 37 ans. L’auteur-compositeur-interprète Karim Ouellet est né le 8 décembre 1984 à Dakar, au Sénégal. Lui et sa sœur, la rappeuse Sarahmée, ont été adoptés par un couple québécois en très bas âge.

En 2012, le grand public a découvert le charismatique chanteur grâce à son deuxième album, Fox, propulsé par le vers d’oreille L’amour, qui coiffe rapidement le palmarès BDS francophone et remporte le prix Félix-Leclerc de la chanson.

Fox récolte cinq nominations au gala de l’ADISQ et attire l’attention de Warner France, qui paraphe une entente de commercialisation en 2013. L’album remporte le Juno dans la catégorie « album francophone » l’année suivante. La sensation belge Stromae tombe aussi sous le charme, et lui offre les premières parties de sept concerts dans l’Hexagone.

Karim Ouellet s’est d’abord fait connaître dans la scène musicale de Québec où il enfile les collaborations hip-hop dans la basse-ville à partir de 2007 et se greffe au collectif Movèzerbe. C’est en compagnie de Claude Bégin (Alaclair Ensemble) et Thomas Gagnon-Coupal qu’il lance un premier disque aux sonorités pop et soul, Plume. Les titres pansent un chagrin d’amour.

Le plus récent disque de Karim Ouellet —qui sera son dernier — a été publié chez Coyote Records en 2016 sous le titre Trente. Avec son fidèle comparse Claude Bégin, il pousse plus avant les possibilités électroniques. L’auteur y aborde les thèmes de l’enfance et de l’angoisse.

En 2017, à l’appel de La Presse, Karim Ouellet s’est joint à Ariane Moffatt et La Bronze pour interpréter Aimons-nous, d’Yvon Deschamps, en réponse à l’attentat de la grande mosquée de Québec.

Karim Ouellet a signé une entente avec Maison Barclay Canada, déclinaison québécoise de Universal Music, en 2019, une collaboration qui restera sans suite.

Depuis plusieurs années, Karim Ouellet était effacé de la scène médiatique.

Sa sœur avait confié à La Presse en août dernier que l’artiste travaillait sur du nouveau matériel. « I’m back baby » (« Je suis de retour bébé »), a écrit le chanteur le 15 août 2020 dans une publication Twitter, l’une de ses dernières apparitions dans les réseaux sociaux.